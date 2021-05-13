Байден намерен обсудить с Путиным создание международной системы кибербезопасности

«Мы работаем, чтобы прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт, чтобы страны, которые знают, что имеется криминальная деятельность, которая происходит с их территории, чтобы мы все действовали против этих преступных группировок. Я ожидаю, что это будет одной из тем, о которых мы будем говорить с президентом Путиным», — цитирует «РИА Новости» Байдена.