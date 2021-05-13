Байден намерен обсудить с Путиным создание международной системы кибербезопасности
Президент США Джо Байден, общаясь с журналистами в Белом доме, заявил о желании обсудить с российским президентом Владимиром Путиным разработку международных стандартов по кибербезопасности.
«Мы работаем, чтобы прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт, чтобы страны, которые знают, что имеется криминальная деятельность, которая происходит с их территории, чтобы мы все действовали против этих преступных группировок. Я ожидаю, что это будет одной из тем, о которых мы будем говорить с президентом Путиным», — цитирует «РИА Новости» Байдена.
Ранее Байден заявлял об отсутствии свидетельств причастности России к хакерской атаке на компьютерные сети американской компании Colonial Pipeline. Хотя злоумышленники могут находиться в России, отмечал он. Позднее власти США подтвердили отсутствие прямой связи между Россией и хакерами. О том, что атаку на Colonial Pipeline могла осуществить созданная группа хакеров из России Darkside, сообщало CNN.
Colonial Pipeline — крупнейший оператор сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США, из-за кибератаки она была вынуждена остановить работу части своих систем, что привело к сбоям с поставками нефтепродуктов на АЗС в ряде регионов США.