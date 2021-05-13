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Байден намерен обсудить с Путиным создание международной системы кибербезопасности

Ведомости

Президент США Джо Байден, общаясь с журналистами в Белом доме, заявил о желании обсудить с российским президентом Владимиром Путиным разработку международных стандартов по кибербезопасности.

«Мы работаем, чтобы прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт, чтобы страны, которые знают, что имеется криминальная деятельность, которая происходит с их территории, чтобы мы все действовали против этих преступных группировок. Я ожидаю, что это будет одной из тем, о которых мы будем говорить с президентом Путиным», — цитирует «РИА Новости» Байдена.

Ранее Байден заявлял об отсутствии свидетельств причастности России к хакерской атаке на компьютерные сети американской компании Colonial Pipeline. Хотя злоумышленники могут находиться в России, отмечал он. Позднее власти США подтвердили отсутствие прямой связи между Россией и хакерами. О том, что атаку на Colonial Pipeline могла осуществить созданная группа хакеров из России Darkside, сообщало CNN.

Colonial Pipeline — крупнейший оператор сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США, из-за кибератаки она была вынуждена остановить работу части своих систем, что привело к сбоям с поставками нефтепродуктов на АЗС в ряде регионов США.

Ранее по теме: Colonial Pipeline заплатила взломавшим ее хакерам $5 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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