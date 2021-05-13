Colonial Pipeline заплатила взломавшим ее хакерам $5 млн
Подвергнувшаяся кибератаке американская компания Colonial Pipeline заплатила хакерам почти $5 млн в криптовалюте, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Компания, по словам двух человек, знакомых с ситуацией, в пятницу выплатила восточноевропейским хакерам почти $5 млн», — пишет издание, отмечая, что эта информация противоречит появившимся ранее сообщениям о том, что компания не намерена платить «вымогательский сбор» за помощь в восстановлении работы.
По информации собеседников агентства, после получения платежа хакеры предоставили оператору трубопровода инструменты для восстановления компьютерной системы компании.
Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила, что Colonial Pipeline возобновила свою деятельность в штатном режиме, отметив, что «перезапуск трубопровода прошел хорошо». До этого в компании рассказали, что ее системы были заражены вирусом-вымогателем (ransomware). В ходе подобных атак хакеры закрывают доступ к компьютерам организации, а затем требуют выкуп для того, чтобы его вновь открыть.
Colonial Pipeline — крупнейший оператор сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США, из-за кибератаки она была вынуждена остановить работу части своих систем, что привело к сбоям с поставками нефтепродуктов на АЗС в ряде регионов США.
Ранее CNN сообщило, что атаку на Colonial Pipeline могла осуществить относительно недавно созданная группа хакеров из России Darkside. При этом президент США Джо Байден заявлял, что свидетельств причастности России к этой хакерской атаке нет, хотя злоумышленники могут находиться в России. Позднее власти США подтвердили отсутствие прямой связи между Россией и хакерами.