Colonial Pipeline заплатила взломавшим ее хакерам $5 млн

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила, что Colonial Pipeline возобновила свою деятельность в штатном режиме, отметив, что «перезапуск трубопровода прошел хорошо». До этого в компании рассказали, что ее системы были заражены вирусом-вымогателем (ransomware). В ходе подобных атак хакеры закрывают доступ к компьютерам организации, а затем требуют выкуп для того, чтобы его вновь открыть.