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В США подтвердили отсутствие связи РФ с атаковавшими Colonial Pipeline хакерами

Ведомости

Власти США подтвердили отсутствие прямой связи между Россией и хакерами, совершившими кибератаку на компанию Colonial Pipeline, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в эфире CNN.

«Это произошло не с государственным предприятием. Мы считаем, что прямой связи с Россией не было, кроме того, что эта группа хакеров происходит из Восточной Европы или России», — цитирует ТАСС Грэнхолм.

По ее словам, властям США необходимо проявлять максимальную осторожность независимо от того, действует ли международная или национальная группировка.

В своем Twitter Грэнхолм также указала, что Colonial Pipeline объявила о возобновлении своей деятельности в штатном режиме, отметив, что «перезапуск трубопровода прошел хорошо». Она считает, что все вернется в норму к концу выходных.

Ранее CNN сообщило, что атаку на Colonial Pipeline могла осуществить относительно недавно созданная группа хакеров из России Darkside. При этом президент США Джо Байден заявлял, что свидетельств причастности России к этой хакерской атаке нет, хотя злоумышленники могут находиться в России.

Colonial Pipeline — крупнейший оператор сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США. Из-за кибератаки компания была вынуждена остановить работу части своих систем. В связи с произошедшим Минтранс США ввел в ряде регионов режим чрезвычайной ситуации.

Ранее по теме: Песков ответил на сообщения о причастности России к атаке на Colonial Pipeline

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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