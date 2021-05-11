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Песков ответил на сообщения о причастности России к атаке на Colonial Pipeline

Ведомости

Россия не имеет отношения к хакерской атаке на американскую компанию Colonial Pipeline, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам. Россия не имела отношения и к имевшим место ранее хакерским атакам. Мы категорически не приемлем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи», – сказал Песков. Он выразил сожаление в связи с отказом США от сотрудничества с Россией в противодействии киберугрозам, так как оно могло бы помочь в общей борьбе с киберпреступлениями.

Ранее CNN сообщило, что атаку на Colonial Pipeline могла осуществить относительно недавно созданная группа хакеров из России Darkside. Президент США Джо Байден заявил, что свидетельств причастности России к этой хакерской атаке нет, хотя злоумышленники могут находиться в России.

Colonial Pipeline – крупнейший оператор сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США. Из-за кибератаки компания была вынуждена остановить работу части своих систем. В связи с произошедшим Минтранс США ввел в ряде регионов режим региональной чрезвычайной ситуации.

Ранее по теме: Байден: у США нет свидетельства причастности РФ к атаке на Colonial Pipeline

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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