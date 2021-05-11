Песков ответил на сообщения о причастности России к атаке на Colonial Pipeline

«Россия не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам. Россия не имела отношения и к имевшим место ранее хакерским атакам. Мы категорически не приемлем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи», – сказал Песков. Он выразил сожаление в связи с отказом США от сотрудничества с Россией в противодействии киберугрозам, так как оно могло бы помочь в общей борьбе с киберпреступлениями.