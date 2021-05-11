Песков ответил на сообщения о причастности России к атаке на Colonial Pipeline
Россия не имеет отношения к хакерской атаке на американскую компанию Colonial Pipeline, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам. Россия не имела отношения и к имевшим место ранее хакерским атакам. Мы категорически не приемлем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи», – сказал Песков. Он выразил сожаление в связи с отказом США от сотрудничества с Россией в противодействии киберугрозам, так как оно могло бы помочь в общей борьбе с киберпреступлениями.
Ранее CNN сообщило, что атаку на Colonial Pipeline могла осуществить относительно недавно созданная группа хакеров из России Darkside. Президент США Джо Байден заявил, что свидетельств причастности России к этой хакерской атаке нет, хотя злоумышленники могут находиться в России.
Colonial Pipeline – крупнейший оператор сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США. Из-за кибератаки компания была вынуждена остановить работу части своих систем. В связи с произошедшим Минтранс США ввел в ряде регионов режим региональной чрезвычайной ситуации.