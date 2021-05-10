Байден: у США нет свидетельства причастности РФ к атаке на Colonial Pipeline
Свидетельств причастности России к хакерской атаке на американскую компанию Colonial Pipeline нет, хотя злоумышленники могут находиться в России, заявил президент США Джо Байден в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«От наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель находится в России», — цитирует ТАСС Байдена. Он также выразил уверенность в том, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится.
Ранее CNN сообщало, что атаку на американскую компанию Colonial Pipeline могла осуществить относительно недавно созданная группа хакеров из России Darkside. Источник телеканала отметил, что эта группа, как правило, не совершает преступления на территории русскоговорящих стран. По данным NBC, российские власти к атаке не имеют отношения.
Colonial Pipeline — крупнейший оператор сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США, из-за кибератаки она была вынуждена остановить работу части своих систем. А Минтранс США ввел режим региональной чрезвычайной ситуации в ряде штатов в связи с кибератакой.