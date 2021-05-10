Байден: у США нет свидетельства причастности РФ к атаке на Colonial Pipeline

«От наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель находится в России», — цитирует ТАСС Байдена. Он также выразил уверенность в том, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится.