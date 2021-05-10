Минтранс США ввел режим ЧС в связи с ситуацией с Colonial Pipeline

Colonial Pipeline — крупнейший оператор сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США, из-за кибератаки она была вынуждена остановить работу части своих систем. В настоящее время компания работает над восстановлением работы. Она уже наняла стороннюю фирму, специализирующуюся на вопросах кибербезопасности, для проведения расследования. Также она обратилась в правоохранительные органы и другие федеральные агентства. Компания обещала минимизировать задержки при поставке нефтепродуктов потребителям.