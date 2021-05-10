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Минтранс США ввел режим ЧС в связи с ситуацией с Colonial Pipeline

Ведомости

Минтранс США ввел режим региональной чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде штатов в связи с кибератакой в отношении трубопроводной компании Colonial Pipeline, сообщается на сайте ведомства.

В частности, режим ЧС вводится в штатах Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Каролина и столичный округ Колумбия.

В заявлении отмечается, что ЧС вызвана непредвиденным отключением системы Colonial Pipeline в связи с проблемами в сети, что повлияло на поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки в затронутых штатах. В декларации также говорится о необходимости «немедленной транспортировки» данных нефтепродуктов.

Ранее CNN сообщало, что атаку на американскую компанию Colonial Pipeline могла осуществить относительно недавно созданная группа хакеров из России Darkside. Источник телеканала отметил, что эта группа, как правило, не совершает преступления на территории русскоговорящих стран. По данным NBC, российские власти к атаке не имеют отношения.

Colonial Pipeline — крупнейший оператор сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США, из-за кибератаки она была вынуждена остановить работу части своих систем. В настоящее время компания работает над восстановлением работы. Она уже наняла стороннюю фирму, специализирующуюся на вопросах кибербезопасности, для проведения расследования. Также она обратилась в правоохранительные органы и другие федеральные агентства. Компания обещала минимизировать задержки при поставке нефтепродуктов потребителям.

Ранее по теме: СМИ заявили о причастности хакеров из России к атаке на Colonial Pipeline

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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