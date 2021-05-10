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СМИ заявили о причастности хакеров из России к атаке на Colonial Pipeline

Ведомости

Атаку на американскую компанию Colonial Pipeline могла осуществить относительно недавно созданная группа хакеров из России Darkside, сообщает CNN.

Источник телеканала отметил, что эта группа, как правило, не совершает преступления на территории русскоговорящих стран. По данным NBC, российские власти к атаке не имеют отношения.

Colonial Pipeline — крупнейший оператор сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США, из-за кибератаки она была вынуждена остановить работу части своих систем. В настоящее время компания работает над восстановлением работы. Она уже наняла стороннюю фирму, специализирующуюся на вопросах кибербезопасности, для проведения расследования. Также она обратилась в правоохранительные органы и другие федеральные агентства. Компания обещала минимизировать задержки при поставке нефтепродуктов потребителям.

В компании рассказали, что ее системы были заражены вирусом-вымогателем (ransomware). Как отмечал Bloomberg, в ходе подобных атак хакеры закрывают доступ к компьютерам организации, а затем требуют выкуп для того, чтобы его вновь открыть. В последнее время угроза кибератак в отношении критических объектов американской инфраструктуры выросла, что побудило Белый дом разработать план, нацеленный на усиление безопасности таких объектов.

Первый этап реализации плана, объявленный 20 апреля, направлен на устранение «дыр» в безопасности электрической сети в США, затем аналогичная работа будет проведена на объектах других сфер, включая газопроводы и системы водоснабжения.

Ранее по теме: В США допустили перебои с поставками бензина после хакерской атаки на трубопровод

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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