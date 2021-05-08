В США допустили перебои с поставками бензина после хакерской атаки на трубопровод
Американская компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим оператором сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США, подверглась хакерской атаке и была вынуждена остановить работу части своих систем. Как пишет Bloomberg, это может привести к перебоям с поставками нефтепродуктов на АЗС в крупных городах на восточном побережье США.
В настоящее время компания работает над восстановлением работы своих систем. Она уже наняла стороннюю фирму, специализирующуюся на вопросах кибербезопасности, для проведения расследования. Также она обратилась в правоохранительные органы и другие федеральные агентства. Компания обещала минимизировать задержки при поставке нефтепродуктов потребителям.
По информации Washington Post, системы компании были заражены вирусом-вымогателем (ransomware), о чем изданию рассказали два американских чиновника на условиях анонимности. Они не уточнили, кто именно стоит за атакой.
Агентство отмечает, что в ходе подобных атак хакеры закрывают доступ к компьютерам организации, а затем требуют выкуп для того, чтобы его вновь открыть. В последнее время угроза кибератак в отношении критических объектов американской инфраструктуры выросла, что побудило Белый дом разработать план, нацеленный на усиление безопасности таких объектов.
Первый этап реализации плана, объявленный 20 апреля, направлен на устранение «дыр» в безопасности электрической сети в США, затем аналогичная работа будет проведена на объектах других сфер, включая газопроводы и системы водоснабжения.
Пропускная способность сети трубопроводов Colonial составляет 2,5 млн баррелей нефтепродуктов в день.