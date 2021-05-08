В США допустили перебои с поставками бензина после хакерской атаки на трубопровод

Американская компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим оператором сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США, подверглась хакерской атаке и была вынуждена остановить работу части своих систем. Как пишет Bloomberg, это может привести к перебоям с поставками нефтепродуктов на АЗС в крупных городах на восточном побережье США.