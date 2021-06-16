Песков рассказал о позитиве перед саммитом Путина и Байдена

Он отметил, что президенты начнут переговоры вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Песков добавил, что Путин и Байден по желанию могут провести переговоры один на один. Также в составе делегаций присутствуют послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан.