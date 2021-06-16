Песков рассказал о позитиве перед саммитом Путина и Байдена
Перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена с американской стороны появились заявления о необходимости диалога, это – позитивный момент, заявил в эфире «Первого канала» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Идет речь, что были посланы четкие сигналы Москве накануне переговоров российско-американских. Добавилась риторика в пользу необходимости диалога, что является бесспорным позитивом, и этот позитив, конечно же, будет учитываться президентом», — сказал Песков.
Он отметил, что президенты начнут переговоры вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Песков добавил, что Путин и Байден по желанию могут провести переговоры один на один. Также в составе делегаций присутствуют послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.