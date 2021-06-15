Самолет с российской делегацией и журналистами приземлился в Женеве
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула приземлился в Женеве после почти часовой задержки, сообщают «РИА Новости».
«Задержка составила около часа из-за того, что лайнеру пришлось кружить в воздухе в ожидании разрешения на посадку», – говорится в сообщении. На подлете к городу стюардесса объявила, что лайнер поставили в зону ожидания. После этого самолет стал кружить в небе, сделав несколько десятков разворотов. «По всей видимости, задержка с посадкой была связана с прилетом в Швейцарию президента США», – предположило агентство.
Делегация и журналисты прилетели в Женеву для работы на первой встрече президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, который уже прибыл в город. Глава российского государства прилетит в Женеву непосредственно перед переговорами.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Как отмечали американский и российский лидеры, темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. По итогам саммита ожидается пресс-конференция Путина, за которой последует пресс-конференция Байдена.