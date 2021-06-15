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Самолет с российской делегацией и журналистами приземлился в Женеве

Ведомости

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула приземлился в Женеве после почти часовой задержки, сообщают «РИА Новости».

«Задержка составила около часа из-за того, что лайнеру пришлось кружить в воздухе в ожидании разрешения на посадку», – говорится в сообщении. На подлете к городу стюардесса объявила, что лайнер поставили в зону ожидания. После этого самолет стал кружить в небе, сделав несколько десятков разворотов. «По всей видимости, задержка с посадкой была связана с прилетом в Швейцарию президента США», – предположило агентство.

Делегация и журналисты прилетели в Женеву для работы на первой встрече президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, который уже прибыл в город. Глава российского государства прилетит в Женеву непосредственно перед переговорами.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Как отмечали американский и российский лидеры, темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. По итогам саммита ожидается пресс-конференция Путина, за которой последует пресс-конференция Байдена.

Ранее по теме: Байден прибыл в Женеву на встречу с Путиным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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