Самолет с российской делегацией и журналистами приземлился в Женеве

«Задержка составила около часа из-за того, что лайнеру пришлось кружить в воздухе в ожидании разрешения на посадку», – говорится в сообщении. На подлете к городу стюардесса объявила, что лайнер поставили в зону ожидания. После этого самолет стал кружить в небе, сделав несколько десятков разворотов. «По всей видимости, задержка с посадкой была связана с прилетом в Швейцарию президента США», – предположило агентство.