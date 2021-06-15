Байден прибыл в Женеву на встречу с Путиным
Самолет президента США Джо Байдена приземлился в аэропорту Женевы, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция прибытия самолета американского лидера велась пресс-службой МИД Швейцарии.
Самолет Байдена приземлился в аэропорту Женевы в 16:16 по местному времени. На видео было видно, как Байден сошел с трапа борта №1 ВВС США, торжественно встретился со швейцарскими официальными лицами и сел в автомобиль.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Как отмечали американский и российский лидеры, темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.
Позже помощник президента России Юрий Ушаков уточнил журналистам, что в повестке встречи Путина и Байдена также войдут задержания российских граждан в третьих странах (с 2008 г. около 60 таких случаев), захват российской дипсобственности в США и ухудшение условий функционирования дипучреждений.
Кроме того, планируется обсудить проблемы экономического сотрудничества, изменения климата и Арктики, Белоруссию, Украину, Карабах и Ближний Восток. Ушаков допустил и обсуждение ситуации с Алексеем Навальным.