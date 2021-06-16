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Журналисты перед встречей Путина и Байдена сдали до пяти тестов на коронавирус

Ведомости

Журналистам пулов президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена перед освещением их сегодняшней встречи в Женеве пришлось сделать от двух до пяти ПЦР-тестов на коронавирус, передает корреспондент «Ведомостей».

Количество тестов зависит от степени доступа на виллу. От части журналистов, которые будут присутствовать на протокольной съемке Путина, Байдена и президента Швейцарии Ги Пармелена, потребовали до пяти ПЦР. Остальные представители СМИ, освещающие мероприятие из пресс-центра и находящиеся на территории парка, делали два теста. Четыре теста журналисты сдали еще в Москве, один тест сделали рано утром 16 июня в Женеве.

Сейчас журналисты президентских пулов прибыли в парк Ла Гранж, где находится одноименная вилла. Там сегодня в 13.00 (14.00 по мск) начнется встреча лидеров России и США. В 14.15 по мск начнутся переговоры в узком составе. С утра подходы к Женевскому озеру, на берегу которого находится вилла, и дороги вокруг были перекрыты полицией.

Планируется, что Путина и Байдена на вилле встретит Пармелен, затем начнутся переговоры президентов в узком составе. Их будут сопровождать министр иностранных дел России Сергей Лавров и Госсекретарь США Энтони Блинкен. После этого пройдут переговоры в расширенном составе. С российской стороны в делегацию входят помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Также в российскую делегацию входят заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Часть российской делегации прибыла вчера, в том числе Герасимов и Козак

Самолет Байдена прилетел в Женеву накануне, самолет Путина вылетел сегодня утром из Сочи. Как ранее отмечали американский и российский лидеры, темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.

Позже помощник президента России Юрий Ушаков уточнил журналистам, что в повестку встречи Путина и Байдена также войдут задержания российских граждан в третьих странах (с 2008 г. около 60 таких случаев), захват российской дипсобственности в США, ухудшение условий функционирования дипучреждений, ситуации вокруг Украины, Белоруссии, события в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, а также ситуация вокруг Алексея Навального.

Ранее по теме: Байден прибыл в Женеву на встречу с Путиным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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