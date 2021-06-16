Журналисты перед встречей Путина и Байдена сдали до пяти тестов на коронавирус

Количество тестов зависит от степени доступа на виллу. От части журналистов, которые будут присутствовать на протокольной съемке Путина, Байдена и президента Швейцарии Ги Пармелена, потребовали до пяти ПЦР. Остальные представители СМИ, освещающие мероприятие из пресс-центра и находящиеся на территории парка, делали два теста. Четыре теста журналисты сдали еще в Москве, один тест сделали рано утром 16 июня в Женеве.