Путин отказался от официального приема в аэропорту Женевы
Президент России Владимир Путин отказался от официального приема швейцарскими властями на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Женевы, сообщило издание Tribune de Geneve со ссылкой на мэра города Фредерику Перле.
«Швейцарские власти не будут встречать Владимира Путина в аэропорту Женевы в полдень среды. Мэр Женевы Фредерик Перле нам рассказала, что российский президент отказался от протокольной встречи по своем прибытии», — пишет издание.
Путин и президент США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.
По информации американского источника издания, Путин зайдет на виллу Ла Гранж первым, там его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен. Затем на место проведения саммита приедет Байден, который прибыл в Швейцарию накануне.
Встреча начнется около 14:00 мск и продлится 4-5 часов. После переговоров президенты проведут отдельные пресс-конференции. Саммит начнется с переговоров в узком составе: помимо президентов, в них примут участие глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Также в составе делегаций в Женеву прибыли послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан.