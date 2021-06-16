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Путин отказался от официального приема в аэропорту Женевы

Ведомости

Президент России Владимир Путин отказался от официального приема швейцарскими властями на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Женевы, сообщило издание Tribune de Geneve со ссылкой на мэра города Фредерику Перле.

«Швейцарские власти не будут встречать Владимира Путина в аэропорту Женевы в полдень среды. Мэр Женевы Фредерик Перле нам рассказала, что российский президент отказался от протокольной встречи по своем прибытии», — пишет издание.

Путин и президент США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.

По информации американского источника издания, Путин зайдет на виллу Ла Гранж первым, там его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен. Затем на место проведения саммита приедет Байден, который прибыл в Швейцарию накануне.

Встреча начнется около 14:00 мск и продлится 4-5 часов. После переговоров президенты проведут отдельные пресс-конференции. Саммит начнется с переговоров в узком составе: помимо президентов, в них примут участие глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Также в составе делегаций в Женеву прибыли послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан.

Ранее по теме: Песков рассказал о позитиве перед саммитом Путина и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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