Путин отказался от официального приема в аэропорту Женевы

Встреча начнется около 14:00 мск и продлится 4-5 часов. После переговоров президенты проведут отдельные пресс-конференции. Саммит начнется с переговоров в узком составе: помимо президентов, в них примут участие глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Также в составе делегаций в Женеву прибыли послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан.