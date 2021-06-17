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Французская прокуратура запросила шесть месяцев тюрьмы для Саркози

Ведомости

Прокуратура Франции потребовала отправить в тюрьму на шесть месяцев бывшего президента республики Николя Саркози, сообщает BFM. Экс-глава государства проходит обвиняемым по делу о нарушениях финансирования предвыборной кампании в 2012 году.

«Прокуратура запросила шесть месяцев тюрьмы для Николя Саркози», — сообщает телеканал на своем сайте.

Дополнительно к этому ведомство считает необходимым приговорить Саркози к дополнительным шести месяцам заключения условно и штрафу в €3 750.

1 марта суд в Париже признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по делу о прослушивании разговоров и приговорил его к одному году тюремного заключения и двум годам лишения свободы условно. Саркози признали виновным в том, что он оказал протекцию экс-судье Конституционного суда Жильберу Азиберу в получении должности в Монако в обмен на информацию о расследовании незаконного получения средств на президентскую кампанию 2007 г. со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур.

Тогда прокуратура требовала дать Саркози четыре года тюрьмы, из которых два — условно. Экс-президент молча покинул здание суда, не сделав обычных для таких случаев заявлений. Во время слушаний он не признал своей вины. Позже в суде сообщили, что Саркози не будет отбывать реальную часть срока в тюрьме: он будет находиться год у себя дома под постоянным наблюдением.

По делу также признаны виновными и приговорены к аналогичным срокам бывший адвокат Саркози Тьерри Эрцог и сам Азибер. Эрцогу также запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение пяти лет. Доказательствами в деле против Саркози стали материалы прослушки его телефонных переговоров с Эрцогом в 2014 г. Хотя собеседники не называли своих имен, в итоге было установлено, что говорили именно они. Азибер должность в Монако так и не получил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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