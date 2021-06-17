Французская прокуратура запросила шесть месяцев тюрьмы для Саркози
Прокуратура Франции потребовала отправить в тюрьму на шесть месяцев бывшего президента республики Николя Саркози, сообщает BFM. Экс-глава государства проходит обвиняемым по делу о нарушениях финансирования предвыборной кампании в 2012 году.
«Прокуратура запросила шесть месяцев тюрьмы для Николя Саркози», — сообщает телеканал на своем сайте.
Дополнительно к этому ведомство считает необходимым приговорить Саркози к дополнительным шести месяцам заключения условно и штрафу в €3 750.
1 марта суд в Париже признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по делу о прослушивании разговоров и приговорил его к одному году тюремного заключения и двум годам лишения свободы условно. Саркози признали виновным в том, что он оказал протекцию экс-судье Конституционного суда Жильберу Азиберу в получении должности в Монако в обмен на информацию о расследовании незаконного получения средств на президентскую кампанию 2007 г. со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур.
Тогда прокуратура требовала дать Саркози четыре года тюрьмы, из которых два — условно. Экс-президент молча покинул здание суда, не сделав обычных для таких случаев заявлений. Во время слушаний он не признал своей вины. Позже в суде сообщили, что Саркози не будет отбывать реальную часть срока в тюрьме: он будет находиться год у себя дома под постоянным наблюдением.
По делу также признаны виновными и приговорены к аналогичным срокам бывший адвокат Саркози Тьерри Эрцог и сам Азибер. Эрцогу также запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение пяти лет. Доказательствами в деле против Саркози стали материалы прослушки его телефонных переговоров с Эрцогом в 2014 г. Хотя собеседники не называли своих имен, в итоге было установлено, что говорили именно они. Азибер должность в Монако так и не получил.