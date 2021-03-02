Николя Саркози допустил обращение в ЕСПЧ из-за приговора

По делу также признаны виновными и приговорены к аналогичным срокам бывший адвокат Саркози Тьерри Эрцог и сам Азибер. Эрцогу также запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение пяти лет. Доказательствами в деле против Саркози стали материалы прослушки его телефонных переговоров с Эрцогом в 2014 г. Хотя собеседники не называли своих имен, в итоге было установлено, что говорили именно они. Азибер должность в Монако так и не получил.