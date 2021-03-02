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Николя Саркози допустил обращение в ЕСПЧ из-за приговора

Ведомости

Бывший президент Франции Николя Саркози, осужденный за коррупцию и торговлю влиянием, не исключил подачи обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro.

«Я обжаловал решение (суда), возможно, понадобится, чтобы эта борьба закончилась в ЕСПЧ. Для меня будет болезненно, если осудят мою собственную страну, но я готов к этому, потому что это будет ценой демократии», — сказал политик.

1 марта суд в Париже признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по делу о прослушивании разговоров и приговорил его к одному году тюремного заключения и двум годам лишения свободы условно. Саркози признали виновным в том, что он оказал протекцию экс-судье Конституционного суда Жильберу Азиберу в получении должности в Монако в обмен на информацию о расследовании незаконного получения средств на президентскую кампанию 2007 г. со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур.

Прокуратура требовала дать Саркози четыре года тюрьмы, из которых два — условно. Экс-президент молча покинул здание суда, не сделав обычных для таких случаев заявлений. Во время слушаний он не признал своей вины. Позже в суде сообщили, что Саркози не будет отбывать реальную часть срока в тюрьме: он будет находиться год у себя дома под постоянным наблюдением.

По делу также признаны виновными и приговорены к аналогичным срокам бывший адвокат Саркози Тьерри Эрцог и сам Азибер. Эрцогу также запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение пяти лет. Доказательствами в деле против Саркози стали материалы прослушки его телефонных переговоров с Эрцогом в 2014 г. Хотя собеседники не называли своих имен, в итоге было установлено, что говорили именно они. Азибер должность в Монако так и не получил.

Саркози в октябре 2020 г. было предъявлено другое обвинение — в получении €5 млн от умершего лидера Ливии Муамара Каддафи в 2007 г. на финансирование президентской кампании во Франции. Деньги якобы переводил в 2006 и в 2007 гг. ливанский предприниматель Зияд Такиддин, с заявления которого и началось разбирательство. Производство по этому делу прокуратура Парижа вела с 2013 г. В 2018 г. экс-президента даже ненадолго задержали в рамках расследования. Саркози обвинения отвергал.

Ранее по теме: Суд приговорил Николя Саркози к году тюрьмы по делу о коррупции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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