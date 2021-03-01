Суд приговорил Николя Саркози к году тюрьмы по делу о коррупции
Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по делу о прослушивании разговоров и приговорил его к одному году тюремного заключения и двум годам лишения свободы условно, сообщает BFM TV. Это первый в истории французской Пятой республики случай, когда бывший глава государства получил реальный тюремный срок.
Саркози признали виновным в том, что он оказал протекцию экс-судье Конституционного суда Жильберу Азиберу в получении должности в Монако в обмен на информацию о расследовании незаконного получения средств на президентскую кампанию 2007 г. со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур. В приговоре подчеркивается, что совершенные преступления имеют «особенную тяжесть, так как были совершены бывшим президентом республики». «Он [Саркози] воспользовался своим положением, политическими и дипломатическими связями, чтобы вознаградить магистрата (судью Азибера. — прим. ред.)», — сказала судья.
Прокуратура требовала дать Саркози четыре года тюрьмы, из которых два — условно. Экс-президент молча покинул здание суда, не сделав обычных для таких случаев заявлений. Во время слушаний он не признал своей вины. Позже в суде сообщили, что Саркози не будет отбывать реальную часть срока в тюрьме: он будет находиться год у себя дома под постоянным наблюдением.
По делу также признаны виновными и приговорены к аналогичным срокам бывший адвокат Саркози Тьерри Эрцог и сам Азибер. Эрцогу также запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение пяти лет. Доказательствами в деле против Саркози стали материалы прослушки его телефонных переговоров с Эрцогом в 2014 г. Хотя собеседники не называли своих имен, в итоге было установлено, что говорили именно они. Азибер должность в Монако так и не получил.
Саркози в октябре 2020 г. было предъявлено другое обвинение — в получении €5 млн от умершего лидера Ливии Муамара Каддафи в 2007 г. на финансирование президентской кампании во Франции. Деньги якобы переводил в 2006 и в 2007 гг. ливанский предприниматель Зияд Такиддин, с заявления которого и началось разбирательство. Производство по этому делу прокуратура Парижа вела с 2013 г. В 2018 г. экс-президента даже ненадолго задержали в рамках расследования. Саркози обвинения отвергал.
Кроме того, 15 января прокуратура Франции начала еще одно расследование в отношении Саркози по обвинению в «торговле влиянием». Оно началось после публикации издания Mediapart. По его данным, Саркози в 2019 г. заключил контракт на оказание консалтинговых услуг с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия», контролируемой братьями Сергеем и Николаем Саркисовыми. В целом политик, сообщает Mediapart, должен был получить €3 млн. Как минимум €500 000 ему перечислили в начале 2020 г. В «РЕСО-Гарантия» подтвердили, что нанимали Саркози в качестве консультанта. Официально ни сумма, ни источник получения денег, а также детали расследования прокуратурой не разглашались.