Суд приговорил Николя Саркози к году тюрьмы по делу о коррупции

Кроме того, 15 января прокуратура Франции начала еще одно расследование в отношении Саркози по обвинению в «торговле влиянием». Оно началось после публикации издания Mediapart. По его данным, Саркози в 2019 г. заключил контракт на оказание консалтинговых услуг с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия», контролируемой братьями Сергеем и Николаем Саркисовыми. В целом политик, сообщает Mediapart, должен был получить €3 млн. Как минимум €500 000 ему перечислили в начале 2020 г. В «РЕСО-Гарантия» подтвердили, что нанимали Саркози в качестве консультанта. Официально ни сумма, ни источник получения денег, а также детали расследования прокуратурой не разглашались.