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Во Франции заподозрили Саркози в «торговле влиянием»

Ведомости

Прокуратура Франции начала расследование в отношении экс-президента страны Николя Саркози по обвинению в «торговле влиянием», сообщает Le Monde.

«Национальная финансовая прокуратура подтвердила, что начала предварительное расследование в отношении бывшего президента республики Николя Саркози по обвинениям в «торговле влиянием» и «легализации преступлений и проступков» — говорится в публикации. Национальная финансовая прокуратура начала расследование после сообщения службы финансовой разведки Tracfin.

Официально ни сумма, ни источник получения денег, а также детали расследования не сообщаются. Пресс-секретарь Саркози не ответил на запрос газеты.

Разбирательство прокуратуры совпало с сегодняшней публикацией издания Mediapart. По его данным, Саркози в 2019 г. заключил контракт на оказание консалтинговых услуг с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия», контролируемой братьями Сергеем и Николаем Саркисовыми. В целом политик, сообщает Mediapart, должен был получить €3 млн. Как минимум €500 000 ему перечислили в начале 2020 г.

В «РЕСО-Гарантия» Mediapart подтвердили, что наняли Саркози в качестве «специального советника» и «председателя стратегического консультативного комитета» правления.

Саркози в октябре 2020 г. уже было предъявлено другое обвинение — в получении €5 млн от лидера Ливии Муамара Каддафи в 2007 г. на финансирование президентской кампании во Франции. Деньги якобы переводил в 2006 и в 2007 гг. ливанский предприниматель Зияд Такиддин, с заявления которого и началось разбирательство. Производство по этому делу прокуратура Парижа ведет с 2013 г. В 2018 г. экс-президента даже ненадолго задержали в рамках расследования. Саркози отвергает обвинения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных