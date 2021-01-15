Во Франции заподозрили Саркози в «торговле влиянием»
Прокуратура Франции начала расследование в отношении экс-президента страны Николя Саркози по обвинению в «торговле влиянием», сообщает Le Monde.
«Национальная финансовая прокуратура подтвердила, что начала предварительное расследование в отношении бывшего президента республики Николя Саркози по обвинениям в «торговле влиянием» и «легализации преступлений и проступков» — говорится в публикации. Национальная финансовая прокуратура начала расследование после сообщения службы финансовой разведки Tracfin.
Официально ни сумма, ни источник получения денег, а также детали расследования не сообщаются. Пресс-секретарь Саркози не ответил на запрос газеты.
Разбирательство прокуратуры совпало с сегодняшней публикацией издания Mediapart. По его данным, Саркози в 2019 г. заключил контракт на оказание консалтинговых услуг с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия», контролируемой братьями Сергеем и Николаем Саркисовыми. В целом политик, сообщает Mediapart, должен был получить €3 млн. Как минимум €500 000 ему перечислили в начале 2020 г.
В «РЕСО-Гарантия» Mediapart подтвердили, что наняли Саркози в качестве «специального советника» и «председателя стратегического консультативного комитета» правления.
Саркози в октябре 2020 г. уже было предъявлено другое обвинение — в получении €5 млн от лидера Ливии Муамара Каддафи в 2007 г. на финансирование президентской кампании во Франции. Деньги якобы переводил в 2006 и в 2007 гг. ливанский предприниматель Зияд Такиддин, с заявления которого и началось разбирательство. Производство по этому делу прокуратура Парижа ведет с 2013 г. В 2018 г. экс-президента даже ненадолго задержали в рамках расследования. Саркози отвергает обвинения.