Во Франции заподозрили Саркози в «торговле влиянием»

Саркози в октябре 2020 г. уже было предъявлено другое обвинение — в получении €5 млн от лидера Ливии Муамара Каддафи в 2007 г. на финансирование президентской кампании во Франции. Деньги якобы переводил в 2006 и в 2007 гг. ливанский предприниматель Зияд Такиддин, с заявления которого и началось разбирательство. Производство по этому делу прокуратура Парижа ведет с 2013 г. В 2018 г. экс-президента даже ненадолго задержали в рамках расследования. Саркози отвергает обвинения.