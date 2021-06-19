Путин предложил пятерку лидеров избирательного списка «Единой России»
Президент России Владимир Путин, выступая на XX съезде «Единой России», предложил включить в федеральный список партии на выборах в Госдуму министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову и главу образовательного фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву.
«На мой взгляд, этот список, первая пятерка, так скажем, должен выглядеть таким образом — чтобы там были люди, которые давно в политике, их принято называть "политические тяжеловесы", и люди новые, которые представляют наиболее важные направления нашего развития и жизни», — сказал Путин в ходе выступления.
Фамилию председателя «Единой России», экс-премьера Дмитрия Медведева президент не назвал.
Позднее выступления Путина Медведев заявил, что «эти кандидатуры — это наше совместное с Владимиром Путиным предложение».
17 июня Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. В 2016 г., перед избранием Госдумы седьмого созыва, указ был подписан 17 июня. Сегодня Госдума завершила свою работу, нижняя палата парламента седьмого созыва провела заключительное, 427 пленарное заседание. В следующий раз Госдума соберется на заседание в новом составе после сентябрьских выборов.