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Путин предложил пятерку лидеров избирательного списка «Единой России»

Ведомости

Президент России Владимир Путин, выступая на XX съезде «Единой России», предложил включить в федеральный список партии на выборах в Госдуму министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову и главу образовательного фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву. 

«На мой взгляд, этот список, первая пятерка, так скажем, должен выглядеть таким образом — чтобы там были люди, которые давно в политике, их принято называть "политические тяжеловесы", и люди новые, которые представляют наиболее важные направления нашего развития и жизни», — сказал Путин в ходе выступления. 

Фамилию председателя «Единой России», экс-премьера Дмитрия Медведева президент не назвал.

Позднее выступления Путина Медведев заявил, что «эти кандидатуры — это наше совместное с Владимиром Путиным предложение».

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XX съезд партии «Единая Россия»

17 июня Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. В 2016 г., перед избранием Госдумы седьмого созыва, указ был подписан 17 июня. Сегодня Госдума завершила свою работу, нижняя палата парламента седьмого созыва провела заключительное, 427 пленарное заседание. В следующий раз Госдума соберется на заседание в новом составе после сентябрьских выборов. 

Ранее по теме: Дмитрий Медведев отчитается об итогах работы «Единой России» за прошедшие пять лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных