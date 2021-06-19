Путин предложил пятерку лидеров избирательного списка «Единой России»

«На мой взгляд, этот список, первая пятерка, так скажем, должен выглядеть таким образом — чтобы там были люди, которые давно в политике, их принято называть "политические тяжеловесы", и люди новые, которые представляют наиболее важные направления нашего развития и жизни», — сказал Путин в ходе выступления.