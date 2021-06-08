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Дмитрий Медведев отчитается об итогах работы «Единой России» за прошедшие пять лет

Партия ожидает решения съезда о том, кто поведет ее на выборы в Госдуму
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Дмитрий Медведев отчитается о работе в качестве председателя партии /Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отчитается 9 июня об итогах работы партии за последние пять лет. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника в «Единой России». Отчет руководителя партии состоится на совместном заседании бюро высшего совета и генсовета «Единой России».

По словам одного из собеседников, с подобным отчетом Медведев как председатель партии выступает впервые – хотя перед выборами 2016 г. премьер-министр Медведев был председателем партии. «Предполагается, что на этом заседании Медведев представит перед партией политический отчет о прошедших пяти годах после предыдущих выборов и о том, как исполнена программа партии», – рассказывает собеседник. Будет и еще одно совместное заседание бюро высшего совета и генсовета, но уже в день съезда партии, 19 июня, – это как раз традиционное заседание, на котором должны быть одобрены списки кандидатов на выборы в Госдуму, после чего список утверждает съезд, объясняет собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных