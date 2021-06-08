Дмитрий Медведев отчитается об итогах работы «Единой России» за прошедшие пять лет

По словам одного из собеседников, с подобным отчетом Медведев как председатель партии выступает впервые – хотя перед выборами 2016 г. премьер-министр Медведев был председателем партии. «Предполагается, что на этом заседании Медведев представит перед партией политический отчет о прошедших пяти годах после предыдущих выборов и о том, как исполнена программа партии», – рассказывает собеседник. Будет и еще одно совместное заседание бюро высшего совета и генсовета, но уже в день съезда партии, 19 июня, – это как раз традиционное заседание, на котором должны быть одобрены списки кандидатов на выборы в Госдуму, после чего список утверждает съезд, объясняет собеседник.