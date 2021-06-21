Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя
Европейский союз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя, следует из заявления Совета ЕС.
«Сегодня Совет постановил продлить санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, еще на год, то есть до 23 июня 2022 года», — говорится в заявлении. Ограничения направлены, в том числе, против импорта в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, а также против торговли, туристического сектора и инвестиций в ряд экономических секторов этих регионов.
В ЕС отметили, что не признают «незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией» и продолжают осуждать это «нарушение международного права».
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. После вхождения Крыма в состав России многие страны, в том числе США и страны ЕС, ввели антироссийские санкции.