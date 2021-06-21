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Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

Ведомости

Европейский союз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя, следует из заявления Совета ЕС.

«Сегодня Совет постановил продлить санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, еще на год, то есть до 23 июня 2022 года», — говорится в заявлении. Ограничения направлены, в том числе, против импорта в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, а также против торговли, туристического сектора и инвестиций в ряд экономических секторов этих регионов.

В ЕС отметили, что не признают «незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией» и продолжают осуждать это «нарушение международного права».

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. После вхождения Крыма в состав России многие страны, в том числе США и страны ЕС, ввели антироссийские санкции. 

Ранее по теме: В Крыму оценили законопроект США о непризнании полуострова российским

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных