Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

«Сегодня Совет постановил продлить санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, еще на год, то есть до 23 июня 2022 года», — говорится в заявлении. Ограничения направлены, в том числе, против импорта в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, а также против торговли, туристического сектора и инвестиций в ряд экономических секторов этих регионов.