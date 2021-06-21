В Кремле заявили о продолжении политики США по сдерживанию России

«Конструктивные и положительные результаты саммита абсолютно не свидетельствуют о том, что США будут отказываться от сути своей политики по сдерживанию России. Мы отдаем себе отчет, что это было и будет продолжаться», — сказал Песков. По его словам, главное в российско-американских отношениях – прагматизм и трезвость. Он отметил, что в Кремле знают о грядущих возможных санкциях, которые уже кодифицированы, их введение не зависит от воли президента США.