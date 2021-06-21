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В Кремле заявили о продолжении политики США по сдерживанию России

Ведомости

Власти США не откажутся от политики сдерживания России, несмотря на результаты саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что саммит Путина и Байдена не изменил санкционную политику США в отношении России.

«Конструктивные и положительные результаты саммита абсолютно не свидетельствуют о том, что США будут отказываться от сути своей политики по сдерживанию России. Мы отдаем себе отчет, что это было и будет продолжаться», — сказал Песков. По его словам, главное в российско-американских отношениях – прагматизм и трезвость. Он отметил, что в Кремле знают о грядущих возможных санкциях, которые уже кодифицированы, их введение не зависит от воли президента США.

Также после саммита были заявления, что США продолжат противодействие «Северному потоку – 2». «Продолжим нашу работу, рассчитываем, что, по крайней мере, можно продолжать работу в ходе диалога с американцами, и продолжим работу с нашими европейскими партнерами в плане финализации этого проекта и его скорейшего запуска», — отметил Песков. По его словам, в своих санкционных устремлениях и санкционной зависимости «фактически Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость».

Ранее по теме: Итоги встречи в Женеве скромны, но все больше обнадеживают

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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