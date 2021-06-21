В Кремле заявили о продолжении политики США по сдерживанию России
Власти США не откажутся от политики сдерживания России, несмотря на результаты саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что саммит Путина и Байдена не изменил санкционную политику США в отношении России.
«Конструктивные и положительные результаты саммита абсолютно не свидетельствуют о том, что США будут отказываться от сути своей политики по сдерживанию России. Мы отдаем себе отчет, что это было и будет продолжаться», — сказал Песков. По его словам, главное в российско-американских отношениях – прагматизм и трезвость. Он отметил, что в Кремле знают о грядущих возможных санкциях, которые уже кодифицированы, их введение не зависит от воли президента США.
Также после саммита были заявления, что США продолжат противодействие «Северному потоку – 2». «Продолжим нашу работу, рассчитываем, что, по крайней мере, можно продолжать работу в ходе диалога с американцами, и продолжим работу с нашими европейскими партнерами в плане финализации этого проекта и его скорейшего запуска», — отметил Песков. По его словам, в своих санкционных устремлениях и санкционной зависимости «фактически Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость».