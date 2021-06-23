Бортников сообщил о договоренности ФСБ с США по выявлению киберпреступников
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России договорилась с властями США о совместном выявлении киберпреступников. Об этом заявил журналистам директор спецслужбы Александр Бортников на IX Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.
«Проводим действия в рамках тех соглашений, которые были осуществлены между нашими президентами. Так что будем работать вместе, надеемся на взаимность», — сказал Бортников.
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры России и США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности.
В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, достигнута договоренность о взаимном возвращении послов. Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности. В короткой совместной декларации повторяется положение аналогичного документа 1985 г. СССР и США о невозможности победы в ядерной войне.