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Украина внесла Киркорова в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Ведомости

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло народного артиста России Филиппа Киркорова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

«Служба безопасности Украины предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, а именно: Киркоров Филипп Бедросович (с 23.06.2021)», – говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявила, что власти республики считают выступления Киркорова инструментом «мягкой российской политической пропаганды». Позже миграционная служба Литвы внесла Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет. Запрет на въезд исполнителя в Литву вступил в силу 19 января.

Украинский Минкульт обнародовал черный список деятелей культуры в 2015 г., в него вошли в том числе российские исполнители. С годами список регулярно пополнялся. В настоящий момент в него включен 201 человек. Перечень составляет министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Если одним из участников фильма является включенное в перечень лицо, Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации в стране фильмов с его участием.

Ранее по теме: Украина внесла в «черный список» еще семь артистов из России
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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