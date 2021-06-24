Украина внесла Киркорова в перечень угрожающих нацбезопасности лиц
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло народного артиста России Филиппа Киркорова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.
«Служба безопасности Украины предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, а именно: Киркоров Филипп Бедросович (с 23.06.2021)», – говорится в сообщении.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявила, что власти республики считают выступления Киркорова инструментом «мягкой российской политической пропаганды». Позже миграционная служба Литвы внесла Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет. Запрет на въезд исполнителя в Литву вступил в силу 19 января.
Украинский Минкульт обнародовал черный список деятелей культуры в 2015 г., в него вошли в том числе российские исполнители. С годами список регулярно пополнялся. В настоящий момент в него включен 201 человек. Перечень составляет министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Если одним из участников фильма является включенное в перечень лицо, Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации в стране фильмов с его участием.