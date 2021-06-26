США и Германия обсуждают помощь Украине из-за «Северного потока — 2»
Госдепартамент США и МИД Германии при участии ряда советников с обеих сторон готовят соглашение об оказании помощи украинской энергетике на фоне будущего запуска газопровода «Северный поток — 2», пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
В частности, соглашение предусматривает инвестиции в строительство электростанций на Украине, развитие инфраструктуры и наращивание поставок газа из страны. Берлин при этом намерен вступить в переговоры с Москвой о о продлении транзитных квот для Киева, отмечает издание.
Еще одним пунктом соглашения может стать создание механизма остановки поставок газа по «Северному потоку — 2», если Россия «попытается оказать давление» на Украину. Немецкая сторона выступает против этой меры, заявляя, что трубопровод не должен использоваться в качестве «политического оружия».
Стороны рассчитывают согласовать все пункты соглашения к визиту в Вашингтон канцлера ФРГ Ангелы Меркель, который должен состояться в следующем месяце. При этом источники Bloomberg разошлись в оценках степени готовности документа.
20 мая Блинкен объявил об отказе США от введения санкций в отношении оператора строящегося газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG. Тогда он заявил, что такое решение отвечает американским национальным интересам. Уже 7 июня госсекретарь США сказал, что Вашингтон может вернуться к ограничительным мерам в отношении компании-оператора газопровода.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.