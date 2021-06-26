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США и Германия обсуждают помощь Украине из-за «Северного потока — 2»

Ведомости

Госдепартамент США и МИД Германии при участии ряда советников с обеих сторон готовят соглашение об оказании помощи украинской энергетике на фоне будущего запуска газопровода «Северный поток — 2», пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

В частности, соглашение предусматривает инвестиции в строительство электростанций на Украине, развитие инфраструктуры  и наращивание поставок газа из страны. Берлин при этом намерен вступить в переговоры с Москвой о о продлении транзитных квот для Киева, отмечает издание.

Еще одним пунктом соглашения может стать создание механизма остановки поставок газа по «Северному потоку — 2», если Россия «попытается оказать давление» на Украину. Немецкая сторона выступает против этой меры, заявляя, что трубопровод не должен использоваться в качестве «политического оружия».

Стороны рассчитывают согласовать все пункты соглашения к визиту в Вашингтон канцлера ФРГ Ангелы Меркель, который должен состояться в следующем месяце. При этом источники Bloomberg разошлись в оценках степени готовности документа. 

20 мая Блинкен объявил об отказе США от введения санкций в отношении оператора строящегося газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG. Тогда он заявил, что такое решение отвечает американским национальным интересам. Уже 7 июня госсекретарь США сказал, что Вашингтон может вернуться к ограничительным мерам в отношении компании-оператора газопровода.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.

Ранее по теме: В Кремле заявили о продолжении политики США по сдерживанию России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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