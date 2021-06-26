МИД назвал «гуманитарной мерой» выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Указ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР был подписан в апреле 2019 г., позднее его действие было распространено на всю территорию Донецкой и Луганской областей. За два года, по данным МВД России, российское гражданство получили более 527 000 жителей ДНР и ЛНР.