МИД назвал «гуманитарной мерой» выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Предоставление жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР российских паспортов в упрощенном порядке является вынужденной гуманитарной мерой, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего в интервью телеканалу «1+1», что выдача жителям Донбасса российских паспортов нарушает логику Минских соглашений.
«Логику и претензии Владимира Зеленского понять трудно. Хорошо известно, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств... Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введённой Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять», — говорится в сообщении.
Поэтому этот «гуманитарный жест» России вызван именно невыполнением Украиной своих обязательств по Минским соглашениям, заметила Захарова. Представитель МИДа также обратила внимание на то, что на руках у украинских граждан находится в данный момент около 300 000 польских паспортов, 300 000 венгерских и 200 000 румынских, а сама Украина активно предоставляет гражданство жителям Приднестровья.
Указ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР был подписан в апреле 2019 г., позднее его действие было распространено на всю территорию Донецкой и Луганской областей. За два года, по данным МВД России, российское гражданство получили более 527 000 жителей ДНР и ЛНР.