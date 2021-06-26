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МИД назвал «гуманитарной мерой» выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Ведомости

Предоставление жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР российских паспортов в упрощенном порядке является вынужденной гуманитарной мерой, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего в интервью телеканалу «1+1», что выдача жителям Донбасса российских паспортов нарушает логику Минских соглашений.

«Логику и претензии Владимира Зеленского понять трудно. Хорошо известно, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств... Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введённой Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять», — говорится в сообщении.

Поэтому этот «гуманитарный жест» России вызван именно невыполнением Украиной своих обязательств по Минским соглашениям, заметила Захарова. Представитель МИДа также обратила внимание на то, что на руках у украинских граждан находится в данный момент около 300 000 польских паспортов, 300 000 венгерских и 200 000 румынских, а сама Украина активно предоставляет гражданство жителям Приднестровья.

Указ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР был подписан в апреле 2019 г., позднее его действие было распространено на всю территорию Донецкой и Луганской областей. За два года, по данным МВД России, российское гражданство получили более 527 000 жителей ДНР и ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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