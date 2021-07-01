ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве и Астраханской области

В конце мая ФСБ заявила о предотвращении в Ставропольском крае двух терактов в преддверии майских праздников. Один из задержанных, житель Ставрополя, планировал теракт на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства. Второй — мигрант из Средней Азии — также прибыл в Ставрополь для подготовки террористического нападения. У него изъяли взрывчатку и поражающие элементы – компоненты самодельной бомбы.