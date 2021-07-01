ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве и Астраханской области
В Москве и Астраханской области предотвратили теракты, которые готовили члены запрещенной в России террористической организации ИГ. Один из ее членов уничтожен, сообщает пресс-служба ФСБ.
«Двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей г. Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей», — пояснили в спецслужбе. Один из преступников, оказавший сопротивление во время задержания, был убит в Астраханской области. Второго задержали в Москве.
При обыске у сторонников ИГ обнаружили и изъяли автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранату Ф-1, а также религиозно-экстремистскую литературу. По факту участия в деятельности террористической организации возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
В конце мая ФСБ заявила о предотвращении в Ставропольском крае двух терактов в преддверии майских праздников. Один из задержанных, житель Ставрополя, планировал теракт на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства. Второй — мигрант из Средней Азии — также прибыл в Ставрополь для подготовки террористического нападения. У него изъяли взрывчатку и поражающие элементы – компоненты самодельной бомбы.