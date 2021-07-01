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ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве и Астраханской области

Ведомости

В Москве и Астраханской области предотвратили теракты, которые готовили члены запрещенной в России террористической организации ИГ. Один из ее членов уничтожен, сообщает пресс-служба ФСБ.

«Двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей г. Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей», — пояснили в спецслужбе. Один из преступников, оказавший сопротивление во время задержания, был убит в Астраханской области. Второго задержали в Москве.

При обыске у сторонников ИГ обнаружили и изъяли автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранату Ф-1, а также религиозно-экстремистскую литературу. По факту участия в деятельности террористической организации возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

В конце мая ФСБ заявила о предотвращении в Ставропольском крае двух терактов в преддверии майских праздников. Один из задержанных, житель Ставрополя, планировал теракт на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства. Второй — мигрант из Средней Азии — также прибыл в Ставрополь для подготовки террористического нападения. У него изъяли взрывчатку и поражающие элементы – компоненты самодельной бомбы.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о предотвращении на Ставрополье двух терактов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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