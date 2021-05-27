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ФСБ сообщила о предотвращении на Ставрополье двух терактов

Ведомости

Два теракта предотвратили в Ставропольском крае в преддверии майских праздников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ России. Нападения готовились сторонниками запрещенной в России группировки ИГ.

«В апреле текущего года в преддверии майских праздников на территории Ставропольскою края предотвращены две попытки совершения террористических актов сторонниками ИГ», — говорится в сообщении ФСБ.

Служба сообщает о двух задержанных. Первый является жителем Ставрополя, он планировал теракт «на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства». В ходе обыска у него изъяли «средства террора».

Второй задержанный является мигрантом из Средней Азии, он прибыл в Ставрополь также для подготовки террористического нападения. У него изъяли взрывчатку и поражающие элементы – компоненты самодельной бомбы.

Ранее ФСБ задержала сторонника запрещенной в России группировки ИГ, планировавшего теракт в Норильске 9 мая. А в апреле директор ФСБ Александр Бортников сообщил о предотвращении в России 78 терактов за два года. При этом он сообщил о росте угрозы двойных терактов, «когда после первого подрыва террористы дожидаются прибытия сотрудников правопорядка и совершают новую атаку».

Ранее по теме: Директор ФСБ заявил о предотвращении 78 терактов в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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