ФСБ сообщила о предотвращении на Ставрополье двух терактов

Ранее ФСБ задержала сторонника запрещенной в России группировки ИГ, планировавшего теракт в Норильске 9 мая. А в апреле директор ФСБ Александр Бортников сообщил о предотвращении в России 78 терактов за два года. При этом он сообщил о росте угрозы двойных терактов, «когда после первого подрыва террористы дожидаются прибытия сотрудников правопорядка и совершают новую атаку».