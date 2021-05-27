ФСБ сообщила о предотвращении на Ставрополье двух терактов
Два теракта предотвратили в Ставропольском крае в преддверии майских праздников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ России. Нападения готовились сторонниками запрещенной в России группировки ИГ.
«В апреле текущего года в преддверии майских праздников на территории Ставропольскою края предотвращены две попытки совершения террористических актов сторонниками ИГ», — говорится в сообщении ФСБ.
Служба сообщает о двух задержанных. Первый является жителем Ставрополя, он планировал теракт «на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства». В ходе обыска у него изъяли «средства террора».
Второй задержанный является мигрантом из Средней Азии, он прибыл в Ставрополь также для подготовки террористического нападения. У него изъяли взрывчатку и поражающие элементы – компоненты самодельной бомбы.
Ранее ФСБ задержала сторонника запрещенной в России группировки ИГ, планировавшего теракт в Норильске 9 мая. А в апреле директор ФСБ Александр Бортников сообщил о предотвращении в России 78 терактов за два года. При этом он сообщил о росте угрозы двойных терактов, «когда после первого подрыва террористы дожидаются прибытия сотрудников правопорядка и совершают новую атаку».