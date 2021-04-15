Директор ФСБ заявил о предотвращении 78 терактов в России
Российские спецслужбы предотвратили 78 терактов за последние два года, сообщил ТАСС со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова.
«За последние два года российскими спецслужбами и правоохранительными органами предотвращены 129 таких (террористических) преступлений, среди которых 78 терактов», — заявил Бортников.
По его словам, растет угроза двойных терактов, «когда после первого подрыва террористы дожидаются прибытия сотрудников правопорядка и совершают новую атаку». Директор службы отметил, что в России была попытка организовать такой теракт.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в Крыму сохраняется вероятность совершения терактов. Среди основных причин этих угроз он назвал деструктивную деятельность США, Украины и ряда стран Евросоюза, направленную на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба ее международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии.