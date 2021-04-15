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Директор ФСБ заявил о предотвращении 78 терактов в России

Ведомости

Российские спецслужбы предотвратили 78 терактов за последние два года, сообщил ТАСС со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова.

«За последние два года российскими спецслужбами и правоохранительными органами предотвращены 129 таких (террористических) преступлений, среди которых 78 терактов», — заявил Бортников.

По его словам, растет угроза двойных терактов, «когда после первого подрыва террористы дожидаются прибытия сотрудников правопорядка и совершают новую атаку». Директор службы отметил, что в России была попытка организовать такой теракт.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в Крыму сохраняется вероятность совершения терактов. Среди основных причин этих угроз он назвал деструктивную деятельность США, Украины и ряда стран Евросоюза, направленную на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба ее международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии.

Ранее по теме: Патрушев заявил об угрозе терактов в Крыму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных