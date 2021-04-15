Директор ФСБ заявил о предотвращении 78 терактов в России

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в Крыму сохраняется вероятность совершения терактов. Среди основных причин этих угроз он назвал деструктивную деятельность США, Украины и ряда стран Евросоюза, направленную на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба ее международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии.