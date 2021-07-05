ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве и ряде регионов

«Федеральной службой безопасности предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории России», — сообщили в ведомстве. В частности, готовилось два террористических нападения в Москве, одно из которых — с применением самодельной бомбы в местах массового скопления людей.