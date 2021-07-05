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ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве и ряде регионов

Ведомости

ФСБ в конце июня и начале июля предотвратила серию терактов, которые готовили сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» ( ИГ) в Москве и ряде регионов страны. Шесть террористов уничтожены, двое задержаны, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории России», — сообщили в ведомстве. В частности, готовилось два террористических нападения в Москве, одно из которых — с применением самодельной бомбы в местах массового скопления людей.

«В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны», — добавили в ФСБ. Спецоперации проводились в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии. Потерь среди личного состава силовиков и жертв среди гражданского населения нет.

Возбуждены уголовные по пунктам «приготовление к террористическому акту» «участие в деятельности террористической организации» ст.205 УК РФ, а также «незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (ст. 222 УК РФ).

Ранее ФСБ сообщила, что в Москве и Астраханской области предотвратили теракты, которые готовили члены запрещенной в России террористической организации ИГ. Один из ее членов был уничтожен.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве и Астраханской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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