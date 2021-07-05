ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве и ряде регионов
ФСБ в конце июня и начале июля предотвратила серию терактов, которые готовили сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» ( ИГ) в Москве и ряде регионов страны. Шесть террористов уничтожены, двое задержаны, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
«Федеральной службой безопасности предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории России», — сообщили в ведомстве. В частности, готовилось два террористических нападения в Москве, одно из которых — с применением самодельной бомбы в местах массового скопления людей.
«В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны», — добавили в ФСБ. Спецоперации проводились в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии. Потерь среди личного состава силовиков и жертв среди гражданского населения нет.
Возбуждены уголовные по пунктам «приготовление к террористическому акту» «участие в деятельности террористической организации» ст.205 УК РФ, а также «незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (ст. 222 УК РФ).
Ранее ФСБ сообщила, что в Москве и Астраханской области предотвратили теракты, которые готовили члены запрещенной в России террористической организации ИГ. Один из ее членов был уничтожен.