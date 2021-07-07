Таджикистан попросил ОДКБ о помощи из-за ситуации на границе с Афганистаном

Накануне в страну прибыла оперативная группа объединенного штаба ОДКБ во главе с его начальником Анатолием Сидоровым. Она оценит сложившуюся ситуацию на таджикско-афганской границе. 6 июня Таджикистан мобилизовал 20 тыс. военнослужащих запаса для отправки на границу с Афганистаном. Это происходит на фоне потери Кабулом контроля над все большим числом регионов страны под натиском «Талибана» (запрещен в России). На начало июля правительственные войска потеряли контроль над 50 из 370 районов, талибы вышли к таджикско-афганской границе, а афганские военные отступают на территорию Таджикистана.