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Лавров допустил использование базы России из-за войны в Афганистане

Ведомости

Россия готова задействовать возможности своей военной базы в Таджикистане, чтобы защитить союзников в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Лаосе.

«Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников», — сказал Лавров (цитата по РИА «Новости»). По словам министра, «обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе». По его словам, представители секретариата организации посетили район таджикско-афганской границы и будут сообщать о ситуации постоянному совету.

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о выводе американских войск из Афганистана. Последние подразделения американской армии должны покинуть страну к 11 сентября. При этом Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России). После начала вывода войск правительство Афганистана стало стремительно терять контроль над территорией страны. На начало июля правительственные войска потеряли контроль над 50 из 370 районов.

Ранее по теме: Таджикистан объявил мобилизацию после бегства афганских войск на его территорию

Пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил, что на таджикскую территорию отступили более тысячи военных Афганистана. Генконсульство России в городе Мазари-Шариф в Афганистане временно прекратило работать из-за обострения ситуации на севере страны. Таджикистан объявил мобилизацию 20 000 резервистов, чтобы усилить охрану границы с Афганистаном.

5 июля президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать Таджикистану необходимую поддержку – как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва не обсуждает с афганским руководством вопрос о вводе в эту страну воинского контингента.

Ранее по теме: Россия может оказать Таджикистану помощь в связи с ситуацией в Афганистане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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