Лавров допустил использование базы России из-за войны в Афганистане

«Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников», — сказал Лавров (цитата по РИА «Новости»). По словам министра, «обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе». По его словам, представители секретариата организации посетили район таджикско-афганской границы и будут сообщать о ситуации постоянному совету.