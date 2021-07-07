Лавров допустил использование базы России из-за войны в Афганистане
Россия готова задействовать возможности своей военной базы в Таджикистане, чтобы защитить союзников в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Лаосе.
«Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников», — сказал Лавров (цитата по РИА «Новости»). По словам министра, «обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе». По его словам, представители секретариата организации посетили район таджикско-афганской границы и будут сообщать о ситуации постоянному совету.
Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о выводе американских войск из Афганистана. Последние подразделения американской армии должны покинуть страну к 11 сентября. При этом Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России). После начала вывода войск правительство Афганистана стало стремительно терять контроль над территорией страны. На начало июля правительственные войска потеряли контроль над 50 из 370 районов.
Пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил, что на таджикскую территорию отступили более тысячи военных Афганистана. Генконсульство России в городе Мазари-Шариф в Афганистане временно прекратило работать из-за обострения ситуации на севере страны. Таджикистан объявил мобилизацию 20 000 резервистов, чтобы усилить охрану границы с Афганистаном.
5 июля президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать Таджикистану необходимую поддержку – как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва не обсуждает с афганским руководством вопрос о вводе в эту страну воинского контингента.