Россия может оказать Таджикистану помощь в связи с ситуацией в Афганистане
Россия готова оказать Таджикистану помощь в связи с ситуацией в Афганистане как единолично, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил российский президент Владимир Путин в разговоре с таджикским лидером Эмомали Рахмоном, передает пресс-служба Кремля.
В центре обсуждения президентов оказалась «непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана». «Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности», — передает содержание разговора пресс-служба российского президента. Путин и Рахмон подчеркнули курс на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать возможность введения дополнительных подразделений российской армии в Таджикистан для помощи в охране афганской границы. В то же время он подчеркнул, что о вводе войск в Афганистан речи не идет.
Кроме того, сегодня погранслужба Таджикистана сообщила, что после боев с боевиками «Талибана» (запрещен в России) в приграничной зоне на территорию страны отступили более тысячи военных Афганистана. За последние две недели было несколько подобных случаев. Также из-за боев прекратило работу генконсульство России в афганском городе Мазари-Шариф. На начало июля правительство Афганистана потеряло контроль над 50 из 370 районов страны.
Ухудшение военно-политической обстановки в Афганистане происходит на фоне идущего вывода американских войск, который, по решению президента США Джо Байдена, должен завершиться к 11 сентября 2021 г. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана».