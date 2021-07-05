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Россия может оказать Таджикистану помощь в связи с ситуацией в Афганистане

Ведомости

Россия готова оказать Таджикистану помощь в связи с ситуацией в Афганистане как единолично, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил российский президент Владимир Путин в разговоре с таджикским лидером Эмомали Рахмоном, передает пресс-служба Кремля.

В центре обсуждения президентов оказалась «непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана». «Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности», — передает содержание разговора пресс-служба российского президента. Путин и Рахмон подчеркнули курс на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать возможность введения дополнительных подразделений российской армии в Таджикистан для помощи в охране афганской границы. В то же время он подчеркнул, что о вводе войск в Афганистан речи не идет.

Кроме того, сегодня погранслужба Таджикистана сообщила, что после боев с боевиками «Талибана» (запрещен в России) в приграничной зоне на территорию страны отступили более тысячи военных Афганистана. За последние две недели было несколько подобных случаев. Также из-за боев прекратило работу генконсульство России в афганском городе Мазари-Шариф. На начало июля правительство Афганистана потеряло контроль над 50 из 370 районов страны.

Ухудшение военно-политической обстановки в Афганистане происходит на фоне идущего вывода американских войск, который, по решению президента США Джо Байдена, должен завершиться к 11 сентября 2021 г. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана».

Ранее по теме: Песков заявил об отсутствии планов у России вводить войска в Афганистан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных