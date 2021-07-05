Россия может оказать Таджикистану помощь в связи с ситуацией в Афганистане

Кроме того, сегодня погранслужба Таджикистана сообщила, что после боев с боевиками «Талибана» (запрещен в России) в приграничной зоне на территорию страны отступили более тысячи военных Афганистана. За последние две недели было несколько подобных случаев. Также из-за боев прекратило работу генконсульство России в афганском городе Мазари-Шариф. На начало июля правительство Афганистана потеряло контроль над 50 из 370 районов страны.