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Песков заявил об отсутствии планов у России вводить войска в Афганистан

Ведомости

Россия не намерена вводить войска в Афганистан, а также дополнительных подразделений в Таджикистан для помощи в охране афганской границы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее около тысячи афганских военных отступили в Таджикистан из-за наступления «Талибана», а Россия приостановила работу консульства в афганском Мазари-Шарифе из-за обострения ситуации на севере страны.

«Насчет дополнительного контингента (российских военных в Таджикистане. — Прим. ред.) я вам сказать не могу. Конечно, по мере того, как будет развиваться ситуация, — мы видим, к сожалению, что она развивается не лучшим образом, — соответственно будут приниматься нашими военными, пограничниками необходимые решения», — сказал Песков. Он отметил, что после выхода американцев и их союзников из Афганистана «развитие обстановки в этой стране является предметом нашей повышенной обеспокоенности».

«Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется», — сказал Песков, отвечая на вопрос, разрабатывается ли вариант ввода российского контингента в Афганистан, идут ли такие обсуждения с властями Афганистана.

Сегодня пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил, что после боев с талибами на территорию Таджикистана отступили более тысячи военных Афганистана. За последние две недели было несколько подобных случаев. Генконсульство России в городе Мазари-Шариф в Афганистане временно прекратило работать из-за обострения ситуации на севере страны. На начало июля правительственные войска потеряли контроль над 50 из 370 районов страны.

Ухудшение военно-политической обстановки в Афганистане происходит на фоне идущего вывода американских войск из Афганистана, который, по решению президента США Джо Байдена, должен завершиться к 11 сентября 2021 г., до 20-летней годовщины американского военного присутствия. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана».

Ранее по теме: Боевики «Талибана» быстро захватывают все новые районы Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных