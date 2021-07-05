Песков заявил об отсутствии планов у России вводить войска в Афганистан
Россия не намерена вводить войска в Афганистан, а также дополнительных подразделений в Таджикистан для помощи в охране афганской границы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее около тысячи афганских военных отступили в Таджикистан из-за наступления «Талибана», а Россия приостановила работу консульства в афганском Мазари-Шарифе из-за обострения ситуации на севере страны.
«Насчет дополнительного контингента (российских военных в Таджикистане. — Прим. ред.) я вам сказать не могу. Конечно, по мере того, как будет развиваться ситуация, — мы видим, к сожалению, что она развивается не лучшим образом, — соответственно будут приниматься нашими военными, пограничниками необходимые решения», — сказал Песков. Он отметил, что после выхода американцев и их союзников из Афганистана «развитие обстановки в этой стране является предметом нашей повышенной обеспокоенности».
«Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется», — сказал Песков, отвечая на вопрос, разрабатывается ли вариант ввода российского контингента в Афганистан, идут ли такие обсуждения с властями Афганистана.
Сегодня пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил, что после боев с талибами на территорию Таджикистана отступили более тысячи военных Афганистана. За последние две недели было несколько подобных случаев. Генконсульство России в городе Мазари-Шариф в Афганистане временно прекратило работать из-за обострения ситуации на севере страны. На начало июля правительственные войска потеряли контроль над 50 из 370 районов страны.
Ухудшение военно-политической обстановки в Афганистане происходит на фоне идущего вывода американских войск из Афганистана, который, по решению президента США Джо Байдена, должен завершиться к 11 сентября 2021 г., до 20-летней годовщины американского военного присутствия. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана».