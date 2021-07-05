Песков заявил об отсутствии планов у России вводить войска в Афганистан

«Насчет дополнительного контингента (российских военных в Таджикистане. — Прим. ред.) я вам сказать не могу. Конечно, по мере того, как будет развиваться ситуация, — мы видим, к сожалению, что она развивается не лучшим образом, — соответственно будут приниматься нашими военными, пограничниками необходимые решения», — сказал Песков. Он отметил, что после выхода американцев и их союзников из Афганистана «развитие обстановки в этой стране является предметом нашей повышенной обеспокоенности».