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Боевики «Талибана» быстро захватывают все новые районы Афганистана

Но в военных мерах со стороны России нет необходимости
Глеб Мишутин
Талибы стремительно продвигаются и окружают все новые и новые города Афганистана /WAKIL KOHSAR / AFP

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) заняли в Афганистане с начала мая более 50 из 370 районов (административная единица уровнем ниже провинции), заявила 22 июня спецпредставитель ООН Дебора Лайонс. По ее словам, начатый в мае после решения президента США Джо Байдена вывод американских войск и их союзников дал «сейсмический толчок» наступлению талибов, сообщает Reuters. Байден объявил ранее о планах по выводу войск до 11 сентября – 20-летней годовщины терактов в США, которые и привели к вводу американских войск в Афганистан.

В соцсетях талибы распространили видео выхода на границу с Таджикистаном по реке Пяндж недалеко от одного из крупнейших афгано-таджикских пограничных переходов Нижний Пяндж (название со стороны Таджикистана). Ситуация в Афганистане обсуждалась в ходе визита в Душанбе секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который участвовал в регулярной встрече секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества, писал «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных