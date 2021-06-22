Боевики «Талибана» быстро захватывают все новые районы Афганистана

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) заняли в Афганистане с начала мая более 50 из 370 районов (административная единица уровнем ниже провинции), заявила 22 июня спецпредставитель ООН Дебора Лайонс. По ее словам, начатый в мае после решения президента США Джо Байдена вывод американских войск и их союзников дал «сейсмический толчок» наступлению талибов, сообщает Reuters. Байден объявил ранее о планах по выводу войск до 11 сентября – 20-летней годовщины терактов в США, которые и привели к вводу американских войск в Афганистан.