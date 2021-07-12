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Глава Nord Stream 2 AG заявил о нарушении интересов Украины из-за санкций США

Ведомости

Санкции США, которые в декабре 2019 г. были введены в отношении подрядчиков строительства газопровода «Северный поток – 2», которые приостановили строительство, нарушили пакетную договоренность о продолжении транзита газа через Украину, заявил глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью Handelsblatt.

Он отметил, что правительство Германии активно отстаивает интересы Украины. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в 2015 г. заявила, что транзит газа через Украину должен быть обеспечен даже после завершения строительства «Северного потока -2».

«Федеральное правительство потребовало этого, Россия обеспечила. В конце 2019 г. россияне и украинцы заключили транзитный контракт, гарантирующий транзит 40 млрд куб. м природного газа в год до конца 2024 г. Объем, который значительно превышает первоначальные ожидания», — рассказал Варниг (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, российская сторона внесла авансовые платежи. Несмотря на заключенное соглашение о транзите газа через Украину, США ввели санкции и принудили приостановить строительство трубопровода. «Это показало, насколько непредсказуемой может быть американская политика и подорвало доверие со стороны России», — добавил Варниг.

Он отметил, что санкции задержали строительство на полтора года, что привело к дополнительным расходам на сотни миллионов. По мнению Варнига, риск введения новых санкций США остается высоким.

20 мая Блинкен объявил об отказе США от введения санкций в отношении оператора строящегося газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG. Тогда он заявил, что такое решение отвечает американским национальным интересам. Уже 7 июня госсекретарь США сказал, что Вашингтон может вернуться к ограничительным мерам в отношении компании — оператора газопровода.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.

Ранее по теме: США и Германия обсуждают помощь Украине из-за «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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