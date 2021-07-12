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Яшин сложил полномочия главы Красносельского района Москвы

Ведомости

Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил, что написал заявление о сложении полномочий. Он рассказал об усилении давления на муниципалитет со стороны прокуратуры, которая, по его мнению, выполняет «политический заказ», связанный с оппозиционной деятельностью Яшина.

«Сегодня я написал заявление о сложении полномочий главы округа. В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах», — заявил Яшин. Он пояснил, что суд на три года лишил его права участвовать в выборах. Адвокаты Яшина обжаловали решение, политик планирует дойти до Конституционного суда и до ЕСПЧ. «Полагаю, что прокуратура выполняет политический заказ, который связан с моей оппозиционной деятельностью. Задача — парализовать нашу работу и разрушить то, что мы построили за эти четыре года», — написал депутат.

Новый глава района будет избран 27 июля. Команда Яшина выдвинет на эту должность Елену Котеночкину. Яшин отметил, что независимых голосов в совете для ее избрания хватит. Яшин занимает пост председателя совета депутатов района Красносельский города Москвы с октября 2017 г. Ранее он состоял в партиях «Яблоко» и «Парнас».

25 июня Яшин сообщил, что его не допустили к выборам в Мосгордуму, потому что он признан лицом, причастным к экстремистской деятельности. Он отметил, что не было представлено доказательств, что он занимался экстремистской деятельностью. По его мнению, решение связано с его оппозиционной деятельностью.

Ранее по теме: Муниципального депутата Яшина не допустили к выборам в Мосгордуму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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