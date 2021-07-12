Яшин сложил полномочия главы Красносельского района Москвы

«Сегодня я написал заявление о сложении полномочий главы округа. В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах», — заявил Яшин. Он пояснил, что суд на три года лишил его права участвовать в выборах. Адвокаты Яшина обжаловали решение, политик планирует дойти до Конституционного суда и до ЕСПЧ. «Полагаю, что прокуратура выполняет политический заказ, который связан с моей оппозиционной деятельностью. Задача — парализовать нашу работу и разрушить то, что мы построили за эти четыре года», — написал депутат.