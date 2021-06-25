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Муниципального депутата Яшина не допустили к выборам в Мосгордуму

Ведомости

Главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина не допустили к участию в выборах в Московскую городскую думу из-за признания его лицом, причастным к экстремисткой деятельности. Об этом сам политик написал на своей странице в Facebook.

«Подал документы на выборы в Мосгордуму. В ответ избирательная комиссия сообщила, что я признан "лицом, причастным к экстремистской деятельности" и участвовать в выборах мне запрещено. С выборов меня сняли в первый же день», — рассказал он.

Яшин отметил, что доказательств его экстремистской деятельности представлено не было. Он связал принятое решение со своей оппозиционной деятельностью. По словам депутата, ранее ему предлагали заявить о разочаровании в основателе ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена), чтобы быть допущенным на выборы.

Яшин занимает пост председателя совета депутатов района Красносельский города Москвы с октября 2017 г. Ранее он состоял в партиях «Яблоко» и «Парнас».

Ранее по теме: Илью Яшина арестовали на 10 суток

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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