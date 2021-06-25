Муниципального депутата Яшина не допустили к выборам в Мосгордуму

Яшин отметил, что доказательств его экстремистской деятельности представлено не было. Он связал принятое решение со своей оппозиционной деятельностью. По словам депутата, ранее ему предлагали заявить о разочаровании в основателе ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена), чтобы быть допущенным на выборы.