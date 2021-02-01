Илью Яшина арестовали на 10 суток
Измайловский суд Москвы арестовал на 10 суток главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина за неповиновение сотруднику полиции во время акции протеста 31 января. Об этом он сообщил в своем Twitter.
«Я получил 10 суток ареста и 20 тыс. руб. штрафа за вчерашний митинг», — написал Яшин. На своей странице в Facebook он пояснил, что изначально судом вменялась статья «за участие в акции, которая не предполагает ареста — только штраф». Однако затем ее изменили на «неповиновение полиции», мотивировав это тем, что депутат не вышел из машины по требованию правоохранителей.
31 января в России вновь прошли несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. По данным МВД, к 14:30 31 января в протестах в Москве участвовали порядка 2000 человек, включая сотрудников СМИ. Утром 1 февраля организация «ОВД-Инфо» сообщила, что правоохранители задержали не менее 5300 участников протестов из 88 городов страны, из них в Москве — около 1800. Позже в Союзе журналистов Росси заявили, что неправомерно были задержаны около 60 журналистов.
Навальный был арестован 18 января в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его задержали сразу по прилете в Москву из Берлина, где он находился с 22 августа на лечении после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». Навальный помещен под стражу до 15 февраля в СИЗО «Матросская Тишина». Ранее акции протеста прошли 23 января.