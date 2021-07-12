Путин написал статью об исторических связях между Россией и Украиной

Президент напомнил, что ухудшение экономических показателей Украины произошло на фоне курса Киева на сворачивание связей с Москвой, к которому украинскую сторону «США и страны ЕС планомерно и настойчиво подталкивали». Путин добавил, что, несмотря на это, даже после 2014 г. давал поручения правительству о мерах по сохранению и укреплению экономических контактов с Украиной, но «встречного желания как не было, так до сих пор и нет». «Тем не менее, Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают к нам на заработки и встречают здесь радушие и поддержку. Такая вот получается "страна-агрессор"», — отметил Путин.