Путин написал статью об исторических связях между Россией и Украиной
Президент России Владимир Путин написал статью об истории Украины и ее отношений с Россией, где отметил культурную и экономическую взаимосвязь народов и государств двух стран. По его словам, от сохранения тесных экономических связей с Москвой Киев мог бы получить десятки миллиардов долларов по сравнению с требуемыми теперь полутора миллиардами за транзит российского газа. Статья Путина под заголовком «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована на сайте Кремля на русском и украинском языках.
По словам Путина, Украина и Россия «десятилетиями, веками развивались как единая экономическая система», а «глубине кооперации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евросоюза». Глава государства отметил, что Россия и Украина являются «естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими партнерами».
По словам российского президента, в постсоветский период Москва не только «признала геополитические реалии» украинских границ, но и в экономическом плане «многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна», оказывая ей весомую поддержку. «В 1991—2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более $82 млрд, а сегодня буквально цепляется за $1,5 млрд российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов», — подчеркнул Путин, отметив, что сейчас Украина — беднейшая страна Европы.
Президент напомнил, что ухудшение экономических показателей Украины произошло на фоне курса Киева на сворачивание связей с Москвой, к которому украинскую сторону «США и страны ЕС планомерно и настойчиво подталкивали». Путин добавил, что, несмотря на это, даже после 2014 г. давал поручения правительству о мерах по сохранению и укреплению экономических контактов с Украиной, но «встречного желания как не было, так до сих пор и нет». «Тем не менее, Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают к нам на заработки и встречают здесь радушие и поддержку. Такая вот получается "страна-агрессор"», — отметил Путин.
Президент также напомнил, что исторически украинский, русский и белорусский народы объединены одним языком и верой, а их культура взаимно пересекается. По мнению президента, после XVII в., когда Украина воссоединилась с Россией, украинцы успешно интегрировались и занимали высокие позиции, включая советский период. Однако параллельно и внешние силы, и затем советская политика послужили для начала размежевания двух народов, а сейчас речь идет о «принудительной смене идентичности» уже русских на украинской территории.
«Русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия – их враг. Курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения», — подчеркнул президент. По его словам, из-за «искусственного разрыва русских и украинцев – совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы».
Он напомнил, что «проект «анти-Россия» отвергли миллионы жителей Украины». «Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы. Стали грозить этническими чистками и применением военной силы. И жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь», — написал Путин.
Президент пояснил, что западные кураторы антироссийской политики Киева делают все, чтобы этот курс остался неизменным даже после прихода новых людей к власти. «Основным предвыборным лозунгом действующего президента было достижение мира. Он на этом пришел к власти. Обещания оказались враньем. Ничего не изменилось. А в чем-то ситуация на Украине и вокруг Донбасса еще и деградировала», — написал Путин.
Российский президент отметил, что «в проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать ее реальную независимость». По его словам, Россия «открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы». «Но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами», — заключил Путин, напомнив, что те, кто будет использовать «наши исторические территории и живущих там близких для нас людей» против России, «разрушат свою страну».