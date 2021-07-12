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Путин написал статью об исторических связях между Россией и Украиной

Ведомости

Президент России Владимир Путин написал статью об истории Украины и ее отношений с Россией, где отметил культурную и экономическую взаимосвязь народов и государств двух стран. По его словам, от сохранения тесных экономических связей с Москвой Киев мог бы получить десятки миллиардов долларов по сравнению с требуемыми теперь полутора миллиардами за транзит российского газа. Статья Путина под заголовком «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована на сайте Кремля на русском и украинском языках.

По словам Путина, Украина и Россия «десятилетиями, веками разви­вались как единая эко­номическая система», а «глубине коопе­рации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евро­союза». Глава государства отметил, что Россия и Украина являются «естественными, взаимодополняю­щими друг друга экономическими парт­нерами».

По словам российского президента, в постсоветский период Москва не только «признала геополитические реалии» украинских границ, но и в экономическом плане «многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна», оказывая ей весомую поддержку. «В 1991—2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более $82 млрд, а сегодня буквально цепляется за $1,5 млрд российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов», — подчеркнул Путин, отметив, что сейчас Украина — беднейшая страна Европы.

Президент напомнил, что ухудшение экономических показателей Украины произошло на фоне курса Киева на сворачивание связей с Москвой, к которому украинскую сторону «США и страны ЕС планомерно и настойчиво подталкивали». Путин добавил, что, несмотря на это, даже после 2014 г. давал поручения правительству о мерах по сохранению и укреплению экономических контактов с Украиной, но «встречного желания как не было, так до сих пор и нет». «Тем не менее, Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают к нам на заработки и встречают здесь радушие и поддержку. Такая вот получается "страна-агрессор"», — отметил Путин.

Президент также напомнил, что исторически украинский, русский и белорусский народы объединены одним языком и верой, а их культура взаимно пересекается. По мнению президента, после XVII в., когда Украина воссоединилась с Россией, украинцы успешно интегрировались и занимали высокие позиции, включая советский период. Однако параллельно и внешние силы, и затем советская политика послужили для начала размежевания двух народов, а сейчас речь идет о «принудительной смене идентичности» уже русских на украинской территории.

«Русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия – их враг. Курс на насильст­венную ассимиляцию, на формирование этни­чески чистого украинского госу­дарства, агрессивно настроен­ного к России, по своим последствиям срав­ним с приме­нением против нас оружия массового пора­жения», — подчеркнул президент. По его словам, из-за «искус­ственного разрыва русских и украинцев – совокупно русский народ может умень­шиться на сотни тысяч, а то и на миллионы».

Он напомнил, что «проект «анти-Россия» отвергли мил­лионы жителей Украины». «Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Вос­токе мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и терро­ристы. Стали грозить этническими чистками и приме­не­нием военной силы. И жители Донецка, Луганска взя­лись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь», — написал Путин.

Президент пояснил, что западные кураторы антироссийской политики Киева делают все, чтобы этот курс остался неизменным даже после прихода новых людей к власти. «Основным предвыборным лозунгом действующего президента было достижение мира. Он на этом пришел к власти. Обещания оказались враньем. Ничего не изменилось. А в чем-то ситуация на Украине и вокруг Донбасса еще и деградировала», — написал Путин.

Российский президент отметил, что «в проекте «анти-Россия» нет места суве­ренной Украине, как и политическим силам, кото­рые пытаются отстаи­вать ее реальную независимость». По его словам, Россия «открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы». «Но нам важно понимать, что партнер отстаи­вает свои национальные инте­ресы, а не обслу­живает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами», — заключил Путин, напомнив, что те, кто будет использовать «наши исторические территории и живущих там близких для нас людей» против России, «разрушат свою страну».

Ранее по теме: Путин объяснил отсутствие Украины в списке недружественных стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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