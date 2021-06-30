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Путин объяснил отсутствие Украины в списке недружественных стран

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал Россию и Украину единым народом, поэтому эта страна не была включена в список недружественных стран. Об этом он сказал в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

«Я не считаю, что украинский народ является недружественным. Нет, ничего подобного, мы единое целое», — сказал Путин.

При этом совершенно очевидно, что сегодняшнее руководство Украины является недружественным по отношению к России, подчеркнул российский лидер.

«Иначе было бы трудно объяснить проект закона, который сейчас внесен президентом (Украины Владимиром Зеленским) в Раду. А именно о "коренных народах", где русский народ объявляется некоренным», — отметил президент.

Путин заявил, что не отказывается от встречи с Зеленским. При этом он подчеркнул необходимость определить темы такого разговора.

«Вот что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже. Ну и о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить», — резюмировал Путин.

14 мая Россия внесла США и Чехию в список недружественных стран. В Праге в ответ заявили, что это является дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но также с Евросоюзом и его союзниками. В США комментировать подобное решение Москвы не стали. 18 мая замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что указанный перечень в дальнейшем может быть расширен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных