Путин объяснил отсутствие Украины в списке недружественных стран

«Вот что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже. Ну и о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить», — резюмировал Путин.