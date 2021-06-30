Путин объяснил отсутствие Украины в списке недружественных стран
Президент России Владимир Путин назвал Россию и Украину единым народом, поэтому эта страна не была включена в список недружественных стран. Об этом он сказал в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».
«Я не считаю, что украинский народ является недружественным. Нет, ничего подобного, мы единое целое», — сказал Путин.
При этом совершенно очевидно, что сегодняшнее руководство Украины является недружественным по отношению к России, подчеркнул российский лидер.
«Иначе было бы трудно объяснить проект закона, который сейчас внесен президентом (Украины Владимиром Зеленским) в Раду. А именно о "коренных народах", где русский народ объявляется некоренным», — отметил президент.
Путин заявил, что не отказывается от встречи с Зеленским. При этом он подчеркнул необходимость определить темы такого разговора.
«Вот что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже. Ну и о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить», — резюмировал Путин.
14 мая Россия внесла США и Чехию в список недружественных стран. В Праге в ответ заявили, что это является дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но также с Евросоюзом и его союзниками. В США комментировать подобное решение Москвы не стали. 18 мая замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что указанный перечень в дальнейшем может быть расширен.