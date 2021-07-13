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ЕСПЧ обязал Россию создать правовую основу для защиты однополых отношений

Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию предоставить однополым парам правовую основу для признания и защиты их отношений в соответствии с законодательством страны, следует из пресс-релиза суда.

Решение вынесено по итогам рассмотрения заявлений трех однополых пар из России. ЕСПЧ сослался на статью 8 Европейской конвенции по правам человека, в которой сказано, что «каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни».

«Суд считает, что Россия обязана обеспечить уважение частной и семейной жизни заявителей, предоставляя им правовую основу для признания и защиты их отношений в соответствии с внутренним законодательством. Отсутствие у однополых пар возможности официально признать их отношения создает конфликт между социальной реальностью заявителей и законом», — следует из решения ЕСПЧ.

Суд отверг аргумент российского правительства о том, что «интересы всего общества могут оправдывать отсутствие у однополых пар возможности официально оформить их отношения». Доступ к правам для меньшинства не может зависеть от согласия большинства, говорится в пресс-релизе.

При этом ЕСПЧ указал, что статья 8 не налагает на Россию и другие государства обязательства по официальному признанию однополых браков. Власти страны могут сами выбрать наиболее подходящую форму регистрации таких союзов, заявили в суде.

«Предоставление заявителям доступа к официальному признанию статуса их пары в иной форме, чем брак, не будет противоречить «традиционной концепции брака», преобладающей в России, и мнению большинства, на которое ссылается правительство, поскольку эти мнения противопоставляются только однополым бракам, а не другим формам юридического признания», — заявили в ЕСПЧ.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков, комментируя решение суда в своем Telegram-канале, заявил, что ЕСПЧ не может обязать какую-либо страну признать однополые браки. Он также выразил мнение, что европейский суд «часто выступает как политический, а не правовой институт, продвигающий политические установки и ценности европейской либеральной элиты».

«Это лишь форма давления, которая не будет иметь последствий. Тем более после принятия поправок в Конституцию, отвергающих произвольные и политизированные трактовки обязательств России перед Советом Европы», — написал он.

3 июля прошлого года президент России Владимир Путин по итогам общероссийского голосования подписал указ о внесении поправок в Конституцию. 4 июля они вступили в силу. В соответствии с изменениями браком в России признается союз мужчины и женщины. Еще до одобрения поправок глава государства заявил, что, пока он находится на своем посту, в стране не будет «родителя № 1 и родителя № 2».

«Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет родителей один и два. У нас будут папа и мама», — сказал Путин в феврале прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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