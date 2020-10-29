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Путин рассказал об отношении ко всему нетрадиционному

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Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет» рассказал об отношении ко всему нетрадиционному. По его словам, российская власть подходит к этим вопросам с пониманием, но и с осторожностью.

«Мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще к нетрадиционным формам, в том числе нетрадиционным бракам. С пониманием, хочу чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно. Почему? Потому что я как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят», — сказал Путин, отвечая на вопрос о нетрадиционных методах регулирования в экономике.

По словам главы государства, нетрадиционные методы регулирования в экономике могут быть полезными в ряде случаев.

«Нетрадиционные методы регулирования, они, наверное, в известных случаях хороши. Подходят ли они для нашей экономики и именно сегодня — это вопрос. И мы очень внимательно следим за тем, что происходит в некоторых странах, какие меры там принимаются, насколько эффективны эти меры», — отметил российский лидер.

Путин напомнил, что многие центральные банки скупают правительственные облигации.

«Это, по нашему разумению, все-таки не главная функция регулятора на финансовом рынке», — подчеркнул президент.

Такие действия востребованы в случае нехватки ресурсов для развития и приводят к увеличению денежной массы, что в свою очередь может привести к ускорению инфляции, пояснил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных