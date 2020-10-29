Путин рассказал об отношении ко всему нетрадиционному

«Мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще к нетрадиционным формам, в том числе нетрадиционным бракам. С пониманием, хочу чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно. Почему? Потому что я как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят», — сказал Путин, отвечая на вопрос о нетрадиционных методах регулирования в экономике.