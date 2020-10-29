Путин рассказал об отношении ко всему нетрадиционному
Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет» рассказал об отношении ко всему нетрадиционному. По его словам, российская власть подходит к этим вопросам с пониманием, но и с осторожностью.
«Мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще к нетрадиционным формам, в том числе нетрадиционным бракам. С пониманием, хочу чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно. Почему? Потому что я как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят», — сказал Путин, отвечая на вопрос о нетрадиционных методах регулирования в экономике.
По словам главы государства, нетрадиционные методы регулирования в экономике могут быть полезными в ряде случаев.
«Нетрадиционные методы регулирования, они, наверное, в известных случаях хороши. Подходят ли они для нашей экономики и именно сегодня — это вопрос. И мы очень внимательно следим за тем, что происходит в некоторых странах, какие меры там принимаются, насколько эффективны эти меры», — отметил российский лидер.
Путин напомнил, что многие центральные банки скупают правительственные облигации.
«Это, по нашему разумению, все-таки не главная функция регулятора на финансовом рынке», — подчеркнул президент.
Такие действия востребованы в случае нехватки ресурсов для развития и приводят к увеличению денежной массы, что в свою очередь может привести к ускорению инфляции, пояснил Путин.