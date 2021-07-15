Путин выразил соболезнования Меркель в связи с наводнением в Германии

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Глава государства попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.