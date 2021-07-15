Путин выразил соболезнования Меркель в связи с наводнением в Германии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическими последствиями наводнения в Германии.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Глава государства попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
14 июля в Европе начались сильные дожди из-за циклона «Бернд». В итоге реки Западной Германии вышли из берегов и населенные пункты нескольких федеральных земель оказались затоплены. Больше других пострадали Северный Рейн – Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саар и Гессен. Агентство AFP со ссылкой на полицию сообщило о минимум 42 жертвах наводнения. Меркель выразила соболезнования семьям погибших. Она заявила, что «потрясена катастрофой», из-за которой пострадало столько людей.