Не менее 42 человек погибли из-за наводнений в Германии
Минимум 42 человека погибли в результате наводнений в Германии, сообщило агентство AFP со ссылкой на полицию.
Ранее местное издание Focus заявило, что число зафиксированных жертв достигло 33. Так, наиболее пострадал район Арвайлер в Рейнланд-Пфальце. Количество погибших там выросло до 18 человек.
Кроме того, в Айфеле рухнули шесть домов. Без вести пропали 70 человек.
14 июля в Европе начались сильные дожди из-за циклона «Бернд». В итоге реки Западной Германии вышли из берегов и населенные пункты нескольких федеральных земель оказались затоплены. Больше других пострадали Северный Рейн — Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саар и Гессен.
Канцлер Германии Ангела Меркель уже выразила соболезнования семьям погибших. Она заявила, что «потрясена катастрофой», из-за которой пострадало столько людей.