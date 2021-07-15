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Не менее 42 человек погибли из-за наводнений в Германии

Ведомости

Минимум 42 человека погибли в результате наводнений в Германии, сообщило агентство AFP со ссылкой на полицию.

Ранее местное издание Focus заявило, что число зафиксированных жертв достигло 33. Так, наиболее пострадал район Арвайлер в Рейнланд-Пфальце. Количество погибших там выросло до 18 человек.  

Кроме того, в Айфеле рухнули шесть домов. Без вести пропали 70 человек.

14 июля в Европе начались сильные дожди из-за циклона «Бернд». В итоге реки Западной Германии вышли из берегов и населенные пункты нескольких федеральных земель оказались затоплены. Больше других пострадали Северный Рейн — Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саар и Гессен.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже выразила соболезнования семьям погибших. Она заявила, что «потрясена катастрофой», из-за которой пострадало столько людей.

Ранее по теме: Власти Германии ответили на просьбу жителей омской деревни о ремонте дороги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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