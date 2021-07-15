Власти Германии ответили на просьбу жителей омской деревни о ремонте дороги
Власти Германии в ответ на просьбу жителей деревни Верхний Карбуш в Омской области о ремонте дороги заявили, что в данном случае ничем не могут помочь. Об этом сообщила депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова, копия письма представителя немецкой стороны Надин Вахтер есть в распоряжении издания «Сибирь.Реалии» (внесено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента).
«Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь», — сказано в документе.
Также жителям деревни рекомендовали обратиться в московский офис «Международного союза немецкой культуры». Вахтер выразила благодарность за обращение и попросила с пониманием отнестись к тому, что канцлер Германии Ангела Меркель не смогла лично ответить россиянам «в связи с большим количеством обращений».
Дроздова, которая и была инициатором обращения к Меркель, рассказала, что жители деревни удовлетворены полученным аргументированным ответом. Они также выразили уверенность, что если в итоге дорогу и починят, то только благодаря канцлеру Германии. Дроздова добавила, что, «получив волшебный пинок», местные чиновники пообещали к 2022 г. построить дорогу.
Деревня Верхний Карбуш была основана в 1900 г. немецкими переселенцами. В начале июня этого года ее жители направили обращения в электронной, письменной и видео- форме на имя Меркель с просьбой отремонтировать разбитую дорогу на улице Дмитрия Карбышева. После этого власти района заявили, что проект строительства пути успешно прошел экспертизу. Однако позже местный минстрой вернул его назад, объяснив это изменением стоимости работ и необходимостью внести коррективы в расчеты. В итоге реконструкция дороги перенесена на следующий год.