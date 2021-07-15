Власти Германии ответили на просьбу жителей омской деревни о ремонте дороги

Деревня Верхний Карбуш была основана в 1900 г. немецкими переселенцами. В начале июня этого года ее жители направили обращения в электронной, письменной и видео- форме на имя Меркель с просьбой отремонтировать разбитую дорогу на улице Дмитрия Карбышева. После этого власти района заявили, что проект строительства пути успешно прошел экспертизу. Однако позже местный минстрой вернул его назад, объяснив это изменением стоимости работ и необходимостью внести коррективы в расчеты. В итоге реконструкция дороги перенесена на следующий год.