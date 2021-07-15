Меркель рассказала о своем первом дне после ухода с поста канцлера
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о том, как может пройти ее первый день после ухода с должности. Мысли о том, что обязанности канцлера будет выполнять другой человек, ей «очень нравятся».
«Возможно, я по привычке начну думать, что сегодня меня ждет и после этого быстро пойму, что теперь эти задачи выполняет другой человек. Думаю, мне это очень понравится», — сказала Меркель в ходе дискуссии в Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне (цитата по ТАСС). «Я возьму паузу, чтобы подумать, в чем заключаются мои интересы, поскольку за последние 16 лет у меня было мало времени на это», — добавила канцлер.
Очередные парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 г. На них будут избраны члены 20-го созыва бундестага (федерального парламента Германии), которые в дальнейшем выберут нового канцлера страны. Это будут первые выборы с 2005 г., на которых Христианско-демократический союз не будет возглавлять Ангела Меркель. Правящий в Германии консервативный блок ХДС/ХСС выдвинул кандидатом на пост канцлера действующего председателя ХДС, премьер-министра самой населенной федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета.