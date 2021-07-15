Меркель рассказала о своем первом дне после ухода с поста канцлера

«Возможно, я по привычке начну думать, что сегодня меня ждет и после этого быстро пойму, что теперь эти задачи выполняет другой человек. Думаю, мне это очень понравится», — сказала Меркель в ходе дискуссии в Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне (цитата по ТАСС). «Я возьму паузу, чтобы подумать, в чем заключаются мои интересы, поскольку за последние 16 лет у меня было мало времени на это», — добавила канцлер.