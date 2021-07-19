Роспотребнадзор запретил рукопожатия на избирательных участках

Выборы Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Одновременно с ними пройдут также региональные и муниципальные выборы, в частности – выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что выборы должны проходить с опорой на принцип сохранения здоровья и жизни граждан.