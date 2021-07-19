Роспотребнадзор запретил рукопожатия на избирательных участках
Участникам избирательного процесса категорически запрещаются рукопожатия и другие физические контакты, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, при подготовке и проведении выборов 19 сентября.
«Кандидатам и иным участникам избирательного процесса категорически запрещаются рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную физическую дистанцию между ними», – говорится в документе, опубликованном на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК). При нахождении в помещении запрещается употребление пищи и напитков за исключением бутилированной воды.
Кандидатам рекомендуется заранее пройти вакцинацию от COVID-19 во избежание заражения в период избирательной кампании. Ведомство также напомнило о необходимости измерять температуру, носить маски и перчатки, использовать антисептики и соблюдать социальную дистанцию.
Выборы Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Одновременно с ними пройдут также региональные и муниципальные выборы, в частности – выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что выборы должны проходить с опорой на принцип сохранения здоровья и жизни граждан.