Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России и мире

«Мы, безусловно, будем смотреть за эпидситуацией, мы сделаем все для того, чтобы она не ухудшалась и не развивалась, но наш контроль, наш мониторинг, возможно, по необходимости будут требовать мер дополнительных, но на сегодняшний день те меры, о которых я сказала, они достаточны», — заключила глава ведомства. Она также отметила важность «находки прошлого года» — трехдневного голосования, которое помогло сохранить жизнь и здоровье, избежать инфицирования и большого скопления людей.