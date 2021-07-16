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Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России и мире

Ведомости

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России и мире в целом остается крайне наряженной и труднопрогнозируемой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании ЦИК России.

«Сегодня ситуация в стране и в мире крайне напряженная, крайне сложная и, к сожалению, не очень хорошо прогнозируемая», — цитирует ТАСС Попову.

Она добавила, в России принимаются все меры для остановки распространения коронавирусной инфекции. «Но учитывая, что ситуация в разных регионах разная, и набор этих мер в разных регионах и разных муниципалитетах разный», — отметила Попова, поручив главным санитарным врачам в регионах провести встречи с региональным представителями избирательных комиссий. По ее словам, намеченные на середину сентября выборы в Госдуму должны проходить с опорой на принцип сохранения здоровья и жизни граждан.

«Мы, безусловно, будем смотреть за эпидситуацией, мы сделаем все для того, чтобы она не ухудшалась и не развивалась, но наш контроль, наш мониторинг, возможно, по необходимости будут требовать мер дополнительных, но на сегодняшний день те меры, о которых я сказала, они достаточны», — заключила глава ведомства. Она также отметила важность «находки прошлого года» — трехдневного голосования, которое помогло сохранить жизнь и здоровье, избежать инфицирования и большого скопления людей.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир стоит на пороге третьей волны пандемии коронавируса. До этого ВОЗ сообщала, что Россия поднялась на четвертое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. В стране, по данным оперштаба на 16 июля, зарегистрировано 5 907 999 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 146 868 летальных исходов, выздоровели 5 300 908 человек.

Ранее по теме: Глава ВОЗ заявил о начале третьей волны пандемии коронавируса в мире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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