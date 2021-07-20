Жителям Донбасса с гражданством РФ разрешили голосовать онлайн на выборах в Госдуму

ЦИК обдумывал, как организовать голосование жителей Донбасса, говорил 16 марта глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Он отмечал, что одним из вариантов мог быть выезд желающих проголосовать на российскую территорию, например в Ростовскую область, но это затруднительно.