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Жителям Донбасса с гражданством РФ разрешили голосовать онлайн на выборах в Госдуму

Ведомости

Жители ЛНР и ДНР с российским гражданством смогут проголосовать на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления ЦИК России. Документ планируется принять сегодня, 20 июля, на заседании Центризбиркома.

«На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183», — говорится в документе.

ЦИК обдумывал, как организовать голосование жителей Донбасса, говорил 16 марта глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Он отмечал, что одним из вариантов мог быть выезд желающих проголосовать на российскую территорию, например в Ростовскую область, но это затруднительно.

25 мая председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия разрабатывает «дополнительные опции», чтобы живущие в Донбассе россияне могли проголосовать онлайн. Все упиралось в техническую сложность, связанную с необходимостью найти способ верификации избирателя на портале госуслуг, говорила она.

Всего российские паспорта получили 611 000 жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, сообщил 14 июля первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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