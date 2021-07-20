Жителям Донбасса с гражданством РФ разрешили голосовать онлайн на выборах в Госдуму
Жители ЛНР и ДНР с российским гражданством смогут проголосовать на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления ЦИК России. Документ планируется принять сегодня, 20 июля, на заседании Центризбиркома.
«На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183», — говорится в документе.
ЦИК обдумывал, как организовать голосование жителей Донбасса, говорил 16 марта глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Он отмечал, что одним из вариантов мог быть выезд желающих проголосовать на российскую территорию, например в Ростовскую область, но это затруднительно.
25 мая председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия разрабатывает «дополнительные опции», чтобы живущие в Донбассе россияне могли проголосовать онлайн. Все упиралось в техническую сложность, связанную с необходимостью найти способ верификации избирателя на портале госуслуг, говорила она.
Всего российские паспорта получили 611 000 жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, сообщил 14 июля первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.