Байден после встречи с Путиным почувствовал себя «лидером свободного мира»

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры России и США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. Кроме того, они обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов. После встречи в Женеве президенты один раз поговорили по телефону. В основном речь шла о предотвращении кибератак.