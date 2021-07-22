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Байден после встречи с Путиным почувствовал себя «лидером свободного мира»

Ведомости

Президент США Джо Байден во время выступления в Огайо заявил, что после поездки в Европу осознал свою роль президента, а после встречи с Владимиром Путиным почувствовал себя «лидером свободного мира», сообщает ВВС. 

Байден заявил, что встреча с Путиным еще больше подчеркнула важность роли президента. «Путин знает, кто я. Он знает, что я имею в виду то, что говорю, и сделаю то, о чем говорю. Впервые я почувствовал, что нахожусь в офисе лидера свободного мира», — сказал Байден.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры России и США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. Кроме того, они обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов. После встречи в Женеве президенты один раз поговорили по телефону. В основном речь шла о предотвращении кибератак.

Ранее по теме: Путин и Байден обсудили работу по результатам саммита в Женеве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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