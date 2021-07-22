Байден после встречи с Путиным почувствовал себя «лидером свободного мира»
Президент США Джо Байден во время выступления в Огайо заявил, что после поездки в Европу осознал свою роль президента, а после встречи с Владимиром Путиным почувствовал себя «лидером свободного мира», сообщает ВВС.
Байден заявил, что встреча с Путиным еще больше подчеркнула важность роли президента. «Путин знает, кто я. Он знает, что я имею в виду то, что говорю, и сделаю то, о чем говорю. Впервые я почувствовал, что нахожусь в офисе лидера свободного мира», — сказал Байден.
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры России и США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. Кроме того, они обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов. После встречи в Женеве президенты один раз поговорили по телефону. В основном речь шла о предотвращении кибератак.